Fonte foto: Motorola

Motorola ha appena lanciato, anche in Italia, il nuovo Motorola Edge 40 Neo. Si tratta di uno smartphone di fascia media, dotato di specifiche molto interessanti come una generosissima dotazione di memoria. Il dispositivo è già acquistabile nel nostro Paese, in un’unica configurazione hardware ma con la possibilità di scegliere tra tre colorazioni. Il telefono, tra l’altro, è già disponibile su Amazon con lo stesso prezzo ufficiale di Motorola.

Motorola Edge 40 Neo – MediaTek Dimensity 7030 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 40 Neo: caratteristiche tecniche

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo è dotato di un display OLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+, bordi curvi, refresh rate massimo di 144 Hz e foro per la fotocamera anteriore. Il sensore di impronte digitali è posizionato sotto al display.

Il chip principale è il SoC MediaTek Dimensity 7030, realizzato con processo produttivo a 6 nm e dotato di una CPU ad otto core (2 Cortex A78 da 2,5 GHz e 6 Cortex da 2 GHz) e di GPU Mali-G610 MC3.

Per il mercato italiano, il nuovo Motorola Edge 40 Neo viene commercializzato con 12 GB di RAM (che sono davvero tanti per la fascia media) e 256 GB di storage. Ci sarebbe anche una versione con 8 GB di RAM che, almeno per il momento, non è stata inclusa tra le versioni dello smartphone acquistabili in Italia.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel (f/1.8) con stabilizzatore ottico (OIS) e un sensore ultra-grandangolare (f/2.2) da 13 MP con angolo di visuale di 120°. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel e registra video con risoluzione massima di 1080p a 30 frame al secondo.

Ottime le connessioni disponibili: WiFi 6e, Bluetooth 5.4, USB Type-C, GPS, Non c’è il jack audio da 3,5 mm mentre c’è anche il supporto Dual SIM, oltre al chip NFC.

La batteria da 5.000 mAh ha la ricarica Turbo Power, con potenza di ricarica di 68 W. Con la ricarica rapida bastano 15 minuti per passare da 0% a 50% di carica della batteria.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 159.6 x 72 x 7.9 mm, con un peso di 170-172 grammi (in base alla colorazione scelta), ed è certificato IP68, quindi resiste in modo egregio a polvere e acqua, anche per lunghe immersioni.

Il Motorola Edge 40 Neo arriva sul mercato con il sistema operativo Android 13, arricchito dalle tradizionali personalizzazioni applicate da Motorola ai suoi smartphone.

Motorola Edge 40 Neo: prezzi e disponibilità

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo arriva in Italia in un’unica configurazione hardware: quella con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta di una dotazione di memoria particolarmente ricca per un mid-range e può rappresentare un motivo in più per scegliere il dispositivo, già acquistabile dagli utenti italiani, anche su Amazon, sfruttando il box riportato qui di sotto.

Il prezzo di lancio del nuovo Motorola Edge 40 Neo in Italia è fissato in 399,90 euro. Le colorazioni disponibili sono tre: Caneel Bay, Black Beauty e Soothing Sea. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, con consegna in pochi giorni.

Motorola Edge 40 Neo – MediaTek Dimensity 7030 – Versione 12/256 GB