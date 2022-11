Motorola Edge 40: nuovi dettagli sul top di Lenovo

Motorola sta lavorando al suo prossimo flagship, il tanto atteso Moto Edge 40 Pro 5G già da qualche tempo oggetto di leak. Di sicuro Lenovo è già molto avanti nello sviluppo del suo nuovo smartphone, visto che di recente il dispositivo ha ricevuto la certificazione dalla Federal Communications Commission (FCC).

Secondo la documentazione fatta trapelare dal sito Mysmartprice, il dispositivo a ricevere la certificazione riporta come numero di modello XT2301-4. Coincidenze della vita, una settimana fa era trapelato anche un dispositivo con una nomenclatura simile (XT2301) certificato dall’ente cinese TENAA. Questo modello quindi si presume debba essere la versione cinese, che prenderebbe il nome di Moto Edge X40.

Motorola Edge 40, cosa c’è di nuovo

Le nuove informazioni trapelate insieme alla documentazione della FCC, svelano che Motorola Edge 40 avrebbe il supporto Dual-SIM. Una di queste sarebbe un eSIM, mentre l’altra una SIM fisica. Ci sarebbe anche un’altra variante che adotterebbe un’unica SIM fisica tradizionale.

La batteria del Motorola Edge avrebbe il numero di modello PF46. I dati FCC rivelano che supporterebbe la ricarica rapida fino a 125W. Sempre dal documento di FCC veniamo a conoscenza che lo smartphone supporterebbe varie combinazioni di ricarica: 15W (5 V/3 A), 27W (9V/3A), 45W (15V/3A) e 125W (20V/6,25A).

Allo stesso tempo, ci sarebbe il supporto alla ricarica wireless e alla ricarica wireless inversa, ma non conosciamo la velocità di ricarica senza fili. Per curiosità, FCC ha utilizzato un caricabatterie Huawei CP61 per la ricarica wireless.

Motorola Edge 40: come sarà

Con le informazioni attuali possiamo quindi delineare la dotazione tecniche con gli altri rumor che sono circolati in precedenza. Da questo possiamo sapere che il Motorola Edge 40 (o Edge X40) avrà su uno schermo con una risoluzione di 2.400×1.080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz . Non è ancora chiara la sua dimensione, ma l’attuale Motorola Edge 30 (in verisone standard, in foto) ha uno schermo da 6,5 pollici.

Motorola Edge 40, poi, avrà il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 rivelato ieri. Lo spazio di archiviazione dovrebbe arrivare fino a 512 GB , mentre p er quanto riguarda la RAM c’è un bel po’ di incertezza: alcune indiscrezioni indicanouna quantità tra 8 GB e 12 GB, di tipo LPDDR5X, altri rumor parlano addirittura di 18 GB di RAM.

Il modulo fotografico posteriore conterrebbe tre sensori, con il principale da 50 MP . Potrebbe essere accompagnato da un teleobiettivo da 12 MP. Ma per quanto riguarda il terzo obiettivo, la sua risoluzione e il suo ruolo sono ancora sconosciuti. Si parla anche di un potente sensore per selfie (e non solo) da ben 60 MP.

Le sue misure dovrebbero essere pari 161,3 x 73,9 x 8,5 millimetri, compatibili con l’ipotesi di uno schermo intorno ai 6,5-6,7 pollici. Il peso si fermerebbe a 196 grammi nel caso di batteria non troppo grande. Le ipotesi attuali sono vaghe: tra 4.000 mAh e 5.000 mAh .