Motorola Edge 40 Pro in arrivo: ormai sappiamo tutto

Tra i principali top di gamma 2023 si aspetta ancora l’arrivo in Europa dei nuovi Motorola Edge 40 ed Ege 40 Pro, con quest’ultimo che è stato già presentato in Cina a fine dicembre e che, stranamente, ancora non è stato ufficializzato sul mercato globale. Se tutto andrà come previsto, cioè come è andata l’anno scorso, Motorola Edge 40 Pro sarà identico a Motorola X40, mentre Motorola Edge 40 standard sarà un top di gamma leggermente più abbordabile o, al massimo, un "quasi top".

Motorola Edge 40 Pro: come sarà

Partiamo dal dispositivo che non dovrebbe riservare sorprese: Motorola Edge 40 Pro, cioè Moto X40. Si tratta di un top di gamma senza compromessi, con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e tanta memoria: le configurazioni disponibili sul modello cinese sono 8/128 GB, 12/256 GB e 12/512 GB.

Nello specifico, le versioni con 256 e 512 GB di storage hanno anche la tecnologia UFS 4.0, quindi si tratta di memorie velocissime. La versione da 128 GB, invece, usa memorie UFS 3.1, molto buone ma non più il top disponibile.

Il display è invece un OLED da 6,7 pollici, con refresh da 165 Hz e risoluzione FHD+, compatibile HDR10+. Il comparto fotografico posteriore è formato da tre fotocamere: principale e grandangolare, entrambe da 50 MP, e zoom ottico 2X da 12 MP.

Ben 60 MP di risoluzione, invece, per la fotocamera frontale per selfie e videochiamate, con la possibilità di registrare video in 4K a 30 frame per secondo.

Tra le connessioni disponibili non manca nulla, oltre allo scontato 5G: ci sono infatti il WiFi 6e, il Bluetooth, tutti i satelliti e l’NFC.

Chiude questa ottima scheda tecnica una buona batteria da 4.600 mAh, con altrettanto buona potenza di ricarica da 125W, che scendono a 15W per la ricarica wireless.

Motorola Edge 40: come sarà

Del Motorola Edge 40 non Pro, invece, si sa ancora molto poco. E’ apparso recentemente una probabile scheda tecnica sul sito indiano, solitamente abbastanza attendibile, MySmartPrice.

In questa scheda si legge di un chip MediaTek Dimensity 8020, che però non esiste: o è un nuovo modello, oppure è un refuso e si tratta in realtà dell’ottimo Dimensity 8200. La RAM, invece, sarà da 8 GB e lo storage da 120 o 256 GB, sempre UFS 3.1.

Lo schermo sarà un OLED da 6,55 pollici, molto luminoso (1.200 nit di picco massimo) e con un refresh rate di 144 Hz.

Previste due fotocamere posteriori: la principale da 50 MP, con stabilizzatore ottico, e la secondaria ultrawide da 13 MP. La frontale sarà invece da 32 MP.

Buone le connessioni ipotizzate da MySmartPrice: Bluetooth 5.2, WiFi 6, satelliti GPS, Glonass, Galileo. La batteria è invece da 4.400 mAh, con ricarica cablata a 68W e ricarica wireless a 15W.

Nuova gamma Motorola Edge 40: quando arriva

Come già accennato, è strano che i nuovi Motorola Edge 40 non siano già disponibili sul mercato globale. Specialmente l’Edge 40/X40 è pronto e non c’è realmente un motivo di rimandare ulteriormente il lancio. Il device è stato persino già listato su Google Play Console, a conferma che il lancio sul mercato internazionale sta per avvenire.