Motorola Edge 40 Pro ufficiale: quanto costa in Italia

Motorola Edge 40 Pro è arrivato in Italia: il nuovo smartphone top di gamma ha una scheda tecnica che abbiamo imparato a conoscere da qualche mese, essendo questo telefono già in vendita in Cina con il nome di Motorola Moto X40.

Come tutti i top di gamma 2023 con Snapdragon 8 Gen 2, anche Motorola Edge 40 Pro è tutt’altro che economico, con un prezzo di 1.000 euro. Per ora la disponibilità in Italia è limitata a un solo modello 12/256 GB in due colori, nero e blu, e solo con il primo viene proposto un piccolo sconto in esclusiva su Amazon.

Motorola Edge 40 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – Versione 12/256 GB

Motorola Edge 40 Pro: caratteristiche tecniche

Motorola Edge 40 Pro ha tutte le caratteristiche tipiche del top di gamma 2023: scocca in alluminio, con protezione Corning Gorilla Glass sia sulla parte anteriore che posteriore, chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM LPDDR5X, 256 GB di storage UFS 4.0, display pOLED con risoluzione FHD+, compatibilità HDR10+ e Dolby Vision, diagonale da 6,67 pollici, frequenza di aggiornamento di 165 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit.

Sul retro del telefono sono state installate tre fotocamere, la principale da 50 MP con OIS, lo stabilizzatore ottico d’immagine, e con apertura f/1.8, il sensore ultra grandangolare da 50 MP (f/2.2) e il teleobiettivo da 12 MP (f/1.6). La fotocamera anteriore, posta nel foro centrale, è da 60 MP con apertura f/2.2.

L’audio viene riprodotto da due speaker stereo e c’è la compatibilità con i contenuti Dolby Atmos. Ci sono poi quattro microfoni, usati per migliorare l’audio in chiamata filtrando i rumori ambientali.

Motorola Edge 40 Pro è compatibile con tutto lo spettro 5G, sia Sub 6 GHz che a onde millimetriche, e ha anche le connessioni WiFi 6e e Bluetooth 5.3. In più c’è anche il chip NFC, ma non c’è la presa per il jack da 3,5 millimetri che è stata sacrificata sull’altare della certificazione IP68: il telefono, dunque, resiste molto bene a polvere e acqua.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh e la ricarica TurboPower da 125W che, secondo le specifiche del produttore, porta la carica da 0 al 100% in 30 minuti. Non manca la ricarica wireless, ma solo da 15W.

Motorola Edge 40 Pro: prezzi e disponibilità

Motorola edge 40 Pro è già disponibile in Italia nel colore Interstellar Black o Lunar Blue al prezzo di 999 euro, Ma su Amazon è in offerta lancio a 939,90 (-6%, -60 euro), fino al 16 aprile e solo nel colore nero.