Motorola Edge S Pro è il nuovo top di gamma col periscopio

Motorola, dopo aver ufficializzato gli Edge 20, arricchisce la linea Edge con due nuovi prodotti: sono Edge S Pro ed Edge Lite Luxury Edition. Due prodotti apparentemente agli antipodi, un “Pro" ed un “Lite“, ma che in termini di prestazioni, in fondo, differiscono meno di quanto non suggeriscano i suffissi commerciali. Perché a dettare legge, come al solito, è la scheda tecnica.

Motorola Edge Lite Luxury Edition è peraltro lo smartphone Android 5G più leggero e sottile che Motorola abbia progettato finora: lo spessore è di appena 6,99 millimetri ed il peso di poco superiore ai 160 grammi (163). Motorola Edge S Pro, dal canto suo, vanta un altro primato: è infatti il primo smartphone della casa alata ad avere un obiettivo a periscopio, in grado peraltro di ingrandire fino a 50 volte ciò che inquadra la fotocamera principale da 108 megapixel combinando lo zoom ottico a quello digitale. E se stupiscono gli oltre 100 megapixel del “Pro“, è ancor più sorprendente la medesima risoluzione per la fotocamera principale del “Lite", uno degli elementi che riduce la distanza effettiva tra i due, a dispetto del nome. Ecco come sono fatti.

Motorola Edge S Pro, le caratteristiche

Motorola Edge S Pro ha un chip Snapdragon 870, memorie RAM fino a 12 GB di tipo LPDDR4, spazio di archiviazione UFS 3.1 fino a 256 GB ed un display che promette davvero molto bene. Si tratta di un pannello OLED da 6,7 pollici – nel quale è ricavato un foro per la fotocamera frontale da 32 MP – con tecnologia true super-sensing ad 1 miliardo di colori, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e di campionamento del tocco a 576 Hz e la certificazione SGS Eye protection.

Il gruppo fotocamere posteriori è composto da un sensore principale da 108 megapixel, un teleobiettivo a periscopio da 8 megapixel ed un sensore ultra grandangolare da 16 MP. Il tutto è supportato da una batteria da 4.520 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 watt. Come il fratello minore “Lite", Edge S Pro si distingue per le dimensioni ridotte: lo spessore è di appena 7,99 millimetri, ed il peso contenuto a 189 grammi.

Non è ancora chiaro se Motorola Edge S Pro arriverà in Italia (a prezzi superiori rispetto a quelli cinesi). La disponibilità in Cina è programmata per il 10 agosto, quando la configurazione “base" da 6+128 GB costerà l’equivalente di 330 euro mentre per la più equipaggiata da 12+256 GB serviranno l’equivalente di 430 euro.

Motorola Edge Lite Luxury Edition, le caratteristiche

Motorola Edge Lite Luxury Edition è appena meno pregiato del fratello maggiore non difetta certo in equilibrio, grazie allo Snapdragon 778G da 2,4 GHz, chip che offre un buon compromesso tra prestazioni e consumi e che, in combinazione con gli 8 GB di RAM ed i 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, è in grado di offrire prestazioni più che soddisfacenti.

Il display di Edge Lite Luxury Edition è un OLED da 6,7 pollici, supporta HDR10+ e copre lo spazio colore DCI-P3, ha una frequenza di aggiornamento di ben 144 Hz e può riprodurre più di 1 miliardo di colori. Stupisce, come detto in precedenza, il gruppo fotocamere: sensore principale da 100 MP, teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e ultra grandangolare da 16 MP, mentre il sensore per i selfie è da 32 MP.

La batteria da 4.020 mAh con ricarica rapida a 33 watt completa il quadro di un prodotto certamente valido di cui tuttavia non si conosce l’eventuale disponibilità in Europa. In Cina il listino parte dall’equivalente di 340 euro per la variante 8+128 GB.