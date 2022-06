Confermato: il Motorola con fotocamera da 200 MP arriva a luglio

L’atteso Motorola “Frontier" con fotocamera da 200 megapixel arriverà a luglio. La conferma arriva da una fonte ufficiale e attraverso il social Weibo e riportata dal sito cinese Mydrivers: a scrivere proprio con il nuovo Motorola (compare infatti la scritta generica: da cellulare Motorola) è Chen Jin, che ricopre in Cina il ruolo di general manager di Lenovo nel dipartimento Mobile phone business.

Lo smartphone Motorola Frontier è fra i più attesi dell’anno, tra l’altro dovrebbe portare a bordo l’ultimo chip di Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, il chip dei flagship per la seconda metà del 2022. Riguardo al nome del dispositivo, viene chiamato da tutti Frontier ma in realtà nessuno conosce ancora il nome commerciale definitivo. La curiosità è tanta, poichè oltre a presentare una super fotocamera da 200 MP, il nuovo Frontier sarà un telefono con specifiche da super top di gamma, con ampi tagli di memoria e ricarica rapida (sia cablata che wireless). Ovviamente, il prezzo corrisponderà alla scheda tecnica di altissimo livello e sarà, dunque, “premium" non meno delle le caratteristiche tecniche.

Motorola Frontier: come sarà

Il chip a bordo del Motorola Frontier dovrebbe essere il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e almeno 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il display sarà un OLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Sul retro troveremo un incredibile sensore principale da 200 MP (ISOCELL HP1 di Samsung), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP. la parte anteriore dovrebbe ospitare un generoso sensore da 60 MP.

La batteria da 4.500 mAh dovrebbe assicurare al Frontier una buona autonomia, mentre il supporto per la ricarica veloce da 125 W dovrebbe permettere all’utente di caricare il device in poco tempo. Presente anche la tecnologia di ricarica wireless da 30 o 50 W.

Infine, per quanto riguarda il sistema operativo, il device conterà su Android 12.

Motorola Frontier: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Frontier debutterà in Cina nel mese di luglio, ma dovrebbe approdare dopo qualche mese anche sugli altri mercati incluso quello Europeo e dunque in Italia.

Riguardo il prezzo e considerata la scheda tecnica, in Italia lo potremmo vedere con un prezzo di listino molto elevato: non è da escludere un prezzo tra 1.000 e 1.500 euro.