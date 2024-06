Motorola, questo smartphone lowcost è da comprare subito: prezzo in picchiata

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Una delle offerte sorprendenti di questa settimana porta il nome di Motorola G54. Lo smartphone lowcost del produttore statunitense è in offerta speciale su Amazon a un prezzo mai visto prima e si candida a essere uno dei best-buy di questa settimana. Se siete alla ricerca di un telefono che costa poco ma che allo stesso tempo assicura prestazioni ottime e all’occorrenza scatta anche buone foto, il Motorola G54 è quello che fa per voi. Grazie allo sconto del 35% presente su Amazon, il prezzo scende al minimo storico e lo paghi solamente poco più di 150 euro. Un prezzo veramente stacciato e lo puoi anche dilazionare in 5 rate a tasso zero.

Le caratteristiche sono sorprendenti in relazione al prezzo. Schermo ad alta risoluzione e che si vede bene in ogni situazione, anche sotto la luce del sole. Processore prestazionale con ogni tipo di app e soprattutto con quelle che utilizziamo maggiormente: social, app di messaggistica e videogiochi. Non manca un sensore fotografico di buona qualità e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Cosa chiedere di più da uno smartphone lowcost?

Motorola G54 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta da non farsi sfuggire. Oggi trovi il Motorola G54 in offerta con uno sconto del 35% che fa scendere il prezzo a soli 161,37 euro. In questa fascia di prezzo dove solitamente si trovano solo smartphone entry-level, il Motorola G54 spicca per la sua scheda tecnica di livello superiore. Oltre ad approfittare del minimo storico, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 32,28 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità del dispositivo è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Per effettuare il reso hai ben 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Motorola G54: la scheda tecnica

Non è certamente un iPhone 15 o un Galaxy S24, ma anche il prezzo è molto differente. Il Motorola G54 è un telefono che si cala alla perfezione nella sua fascia di prezzo, assicurando prestazioni che molti dei suoi concorrenti più diretti non raggiungono. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Uno degli elementi di spicco del Motorola G54 è sicuramente lo schermo. Motorola lo ha dotato di un display da 6,5 pollici con risoluzione FHD che assicura ottimi colori e un’ottima qualità delle immagini. Perfetto per vedere film e serie TV anche mentre sei in viaggio per un intrattenimento coinvolgente. Da considerare anche il fatto che il display ha un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende super fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Sotto la scocca è presente un ottimo processore con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Ti divertirai anche con il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, trova posto un sensore principale da 50 megapixel di livello professionale, con a supporto un sensore macro. Una soluzione ibrida che ti permette di scattare immagini di buona qualità in ogni occasione e di registrare anche dei vide da pubblicare subito sui social. La fotocamera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

L’autonomia non è di certo un problema con il Motorola G54. Infatti è equipaggiato con una batteria da ben 5.000mAh e con una sola carica riesci a coprire fino a due giorni di utilizzo.

