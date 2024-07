Il Ministero della Guerra Sporca, il film di Guy Ritchie basato su eventi reali

Fonte foto: Prime Video

Dopo aver firmato la serie tv The Gentlemen su Netflix, Guy Ritchie arriva su Prime Video con il nuovo film Il Ministero della Guerra Sporca, che la piattaforma di streaming presenta come «una storia vera mai raccontata». La trama dell’adattamento cinematografico è infatti ispirata a fatti realmente accaduti: la sceneggiatura, che è scritta dallo stesso Ritchie con Tamasy, Eric Johnson e Arash Amel, si basa su documenti recentemente desecretati del Dipartimento della Guerra britannico e sul libro Cacciatori di nazisti. La vera storia degli uomini che hanno inseguito e catturato i più crudeli criminali del Terzo Reich di Damien Lewis.

Trama e trailer di Il Ministero della Guerra Sporca

Il film Il Ministero della Guerra Sporca è un action-comedy che racconta la prima operazione di una squadra di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e da un ristretto gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming.

Il libro su cui si basa il film (il titolo originale è The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops) è uscito nel 2015.

Questo è il trailer dell’adattamento cinematografico:

Nata nel 1940, l’organizzazione segreta britannica al centro della trama si chiama Special Operations Executive (SOE) ed è formata anche da "cani sciolti" e personaggi dalla dubbia condotta.

Il compito della squadra è condurre azioni di spionaggio e sabotaggio nell’Europa occupata dai nazisti servendosi soprattutto di tecniche di combattimento non convenzionali e decisamente "sporche", come suggerisce il titolo del film: un approccio alla guerra spregiudicato e temerario che ha spianato la strada alle moderne operazioni segrete.

In particolare, la trama del film si concentra sull’Operazione Postmaster, durante la quale la Special Operations Executive ha contrastato il nazismo e supportato la resistenza locale affrontando rischi e dilemmi morali.

Il cast: chi recita in Il Ministero della Guerra Sporca

Come detto, il film è co-sceneggiato e diretto da Guy Ritchie, noto tra le altre cose anche per Sherlock Holmes, il film e la serie tv The Gentlemen e La furia di un uomo – Wrath of Man. Ritchie è anche produttore insieme a Jerry Bruckheimer (noto per Top Gun: Maverick, Pirati dei Caraibi, Il mistero dei Templari – National Treasure), Chad Oman, Ivan Atkinson e John Friedberg

Il cast di Il Ministero della Guerra Sporca include tra i protagonisti Henry Cavill (visto, tra le altre cose, in L’uomo d’acciaio, Mission: Impossible – Fallout), Eiza González (Baby Driver – Il genio della fuga), Alan Ritchson (protagonista della serie tv Reacher), Alex Pettyfer (In Time), Hero Fiennes Tiffin (già protagonista della saga cinematografica After) e Babs Olusamokun (Dune).

Completano il cast Henrique Zaga (Oltre l’universo), Til Schweiger (Bastardi senza gloria), Henry Golding (Crazy & Rich) e Cary Elwes (La storia fantastica).

Quando esce Il Ministero della Guerra Sporca

Il film Il Ministero della Guerra Sporca debutta in streaming su Prime Video il 25 luglio 2024.