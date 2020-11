Motorola Moto 5G in arrivo: svelate le caratteristiche

Motorola è pronta a lanciare il nuovo Moto G 5G. Il modello va ad aggiungersi agli ultimi presentati al pubblico durante l’estate, offrendo una alternativa più economica al già presentato Moto G 5G Plus dotato di Snapdragon 765 e arricchendo così il ventaglio delle proposte offerte al grande pubblico. Dalle indiscrezioni trapelate, si evincono già i dettagli di quello che potrebbe essere il cuore nel device con tecnologia 5G.

È stato sviluppato con il nome in codice “Kiev” ma il nome completo è ben diverso e lascia subito trapelare le differenze con la variante uscita sul mercato solo lo scorso luglio, ovvero quella definita Plus. Dalla primissima foto circolata in rete, lanciata dal sito Slashleaks, si nota subito come il Moto G 5G abbia un design minimal, caratterizzato da una cornice estremamente sottile e leggermente più pronunciata nella parte inferiore rispetto a quella superiore. La fotocamera frontale, invece, risulta alloggiata in un piccolo foro nello schermo, senza alcuna perdita di pixel utili. Guardando bene l’immagine si capisce come il device in questione sia un prototipo, quindi soggetto a eventuali modifiche in corso d’opera.

Moto G 5G: caratteristiche tecniche

Dalle informazioni, Moto G 5G dovrebbe montare un SoC Qualcomm, nello specifico uno Snapdragon 750G. Il nuovo chipset è una delle proposte più recenti di fascia media della casa statunitense sarebbe in grado di offrire prestazioni ottimali con un occhio di riguardo per il consumo della batteria.

Per completare il cervello del device Motorola, poi, lo smartphone dovrebbe montare una memoria RAM da 6GB e 128GB di spazio espandibile, unica alternativa al momento sembra disponibile in fatto di memoria dedicata alla conservazione dei dati. Ad alimentare il Moto G 5G ci sarebbe poi una batteria piuttosto capiente, da ben 5.000 mAh. La connettività è invece garantita, come si evince dal nome, dallo standard 5G.

Moto G 5G: display e fotocamere

Ultime info già disponibili sono quelle su display e fotocamere. Il primo ha un’ampiezza di 6,66’’ Full HD+, 2400×1080 px di risoluzione, a 60 Hz; per le seconde, invece, il discorso si amplia. Se confermato il tutto, la fotocamera anteriore sarà da 16 MP, mentre sul lato posteriore ve ne potrebbero essere addirittura tre: una da 48 MP, un teleobiettivo da 8MP e un’ultima da 2MP.

Moto G 5G: arriverà anche in Europa?

Nulla si sa invece su dove e quando sarà lanciato il futuro smartphone Motorola. Di certo, negli Stati Uniti Moto G 5G entrerà nei negozi Verizon, a una cifra ancora da scoprire. Per quanto riguarda il mercato europeo, ancora non c’è alcuna certezza, né sull’arrivo e la relativa data, oltre che al prezzo di lancio.