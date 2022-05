Motorola Moto E32 è il nuovo smartphone economico: costa pochissimo

Motorola ha appena lanciato sul mercato europeo un nuovo smartphone della serie E. Si tratta del Moto E32 4G che, nonostante sia un prodotto non particolarmente costoso, presenta un display con un’alta frequenza di aggiornamento e una generosa batteria. Tutte caratteristiche, queste, che potrebbero essere apprezzate dagli utenti che non cercano le prestazioni ma la comodità, il risparmio e la semplicità.

Il nuovo telefono di Motorola è pensato soprattutto a chi cerca un prodotto che offre buone specifiche, memorie sufficientemente grandi, un comparto fotografico discreto e soprattutto un prezzo conveniente. Il Moto E32 vanta tre obiettivi montati posteriormente e uno sul davanti: un totale di quattro sensori che, su un prodotto molto economico, non sono pochi. Interessante l’attenzione che l’azienda ha dato al budget degli utenti, indirizzo che potrebbe piazzare l’E32 molto bene sul mercato dei dispositivi low-cost.

Moto E32: caratteristiche tecniche

Il dispositivo ha un un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+ e supporto per la frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Dato che si tratta di un pannello LCD IPS, il telefono non presenta lo scanner per le impronte digitali in-display, ma un sensore per il riconoscimento biometrico montato lateralmente.

Sotto il cofano del Moto E32 troviamo un processore Unisoc T606, abbinato alla sola opzione da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB tramite una scheda microSD).

Il device ha una batteria da 5.000 mAh, che supporta la ricarica a 18 W (nella confezione viene, però inserito un caricabatteria da 10 W). Per quanto riguarda l’ottica, sul retro è posizionata una configurazione a tripla fotocamera: una principale da 16 MP e le restanti da 2 MP, rispettivamente per la profondità e le macro. Per i selfie, il telefono conta, invece, su una selfie-camera frontale da 8 MP.

Moto E32: quanto costa

Il nuovo telefono di Motorola è già arrivato sul nostro mercato, dato che in Italia è possibile acquistarlo a 179,90 euro sul sito ufficiale della compagnia. Le tonalità disponibili sono Slate Grey e Misty Silver e l’unico modello in vendita (che è la sola opzione in cui l’E32 è stato prodotto) è da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata.