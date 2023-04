Motorola Moto Edge 40 sta per arrivare: come sarà

Motorola Edge 40 "liscio" è il prossimo modello che il brand del gruppo Lenovo presenterà, prima in Cina e poi sul mercato globale, per rimpolpar la gamma Edge 40, che in Cina si chiama X40. Dopo aver presentato il top di gamma Motorola Edge 40 Pro (in foto), che è la versione "global" del Motorola X40 cinese con identica scheda techica, Edge 40 andrà ad occupare il gradino subito sotto grazie ad una configurazione di fascia alta, ma non top.

Andrà quindi a battagliare nella nuova categoria dei "quasi top", dove ci sono gli smartphone di ottima qualità, dal prezzo elevato ma non ancora "premium". Lo farà, secondo le indiscrezioni, con il nuovo processore MediaTek Dimensity 8020, che però non è stato ancora presentato ufficialmente. E, secondo il giornalista Roland Quandt di Winfuture, sarà presentato in quattro colori: magenta (rosso), blu, nero e verde scuro, con copertura in ecopelle solo per i colori nero e verde.

Motorola Edge 40: come sarebbe

Sommando le indiscrezioni più attendibili che circolano negli ultimi giorni, l’ipotesi più probabile è che Motorola Edge 40 avrà un processore MediaTek Dimensity 8020. Si tratta di un chip non ancora presentato da MediaTek, ma dalla sigla sembrerebbe una versione leggermente meno potente del già noto Dimensity 8200, che è un ottimo chip di fascia media.

Il display del prossimo Motorola sarebbe un OLED con bordi curvi da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+, compatibile HDR10+, con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e picco di luminosità di 1.200 nit. Se questi dati fossero confermati, specialmente quello sulla luminosità, allora Edge 40 avrebbe un ottimo schermo.

Il retro del dispositivo, secondo le più recenti fughe di notizie, avrebbe un’isola quadrata dentro cui sono collocate due fotocamere: la principale da 50 MP (f/1.4) con stabilizzatore ottico e una ultra grandangolare da 13 MP (f/2.2). La fotocamera anteriore sarebbe da 32 MP (f/2.2) e collocata in un notch centrale.

Motorola Edge 40, poi, avrebbe una batteria da 4.400 mAh con ricarica TurboPower da 68W e ricarica wireless da 15W e, infine, la certificazione IP68.

Motorola Edge 40: quando arriva

La data di uscita del Motorola Edge 40 è ancora sconosciuta, anche perché il device non è ancora uscito nemmeno in Cina. A dirla tutta, poi, ancora si attende il chip di questo telefono, cioè il MediaTek Dimensity 8020. Impossibile, quindi, fare ipotesi realistiche su quando Motorola deciderà di lanciare questo modello anche nei mercati internazioni, Italia compresa.

Ancor più difficile ipotizzare un prezzo, visto il recente rialzo generale nel mercato degli smartphone. Giusto per dare un’idea molto generale, però, ricordiamo che Motorola Edge 30 Fusion (il modello di mezzo della serie 30, paragonabile all’Edge 40 di quest’anno) è stato presentato in Italia a settembre 2022 al prezzo di 679,90 euro, mentre Motorola Edge 30 standard (con chip Qualcomm Snapdragon 778+) era arrivato ad aprile a 549,90 euro.

Vedremo, quest’anno, quanti modelli Motorola deciderà di portare in Italia e a quali prezzi.