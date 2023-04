Motorola Moto G42: con questo sconto va preso al volo

A causa della forte crescita dei prezzi medi degli smartphone nel 2022 e 2023, oggi per trovare un modello realmente economico bisogna cercarlo tra i device con diversi mesi alle spalle e, possibilmente, accontentarsi della connessione 4G. Che non è un gran limite per molti utenti, è bene ricordarlo, se il resto della scheda tecnica è equilibrato e di buona qualità.

Tra questi dispositivi, poi, bisogna fare la tara tra quelli solo economici e quelli economici ma di buona qualità e di un marchio comunque affidabile, che garantirà l’assistenza e gli aggiornamenti del sistema operativo. Il nostro consiglio, oggi, è Motorola Moto G42, uno smarpthone economico arrivato in Italia l’estate scorsa con un prezzo non entusiasmante, ma che oggi è in offerta su Amazon e diventa un vero best buy grazie ad uno sconto veramente massiccio.

Motorola Moto G42 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 4/128 GB

Motorola Moto G42: caratteristiche tecniche

Motorola Moto G42 è un modello economico con il processore Qualcomm Snapdragon 680 4G, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il display misura 6,4 pollici, è di tipo AMOLED con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il lettore per le impronte digitali è posto di lato.

Sul retro del telefono sono collocati, nella formazione a "semaforo" tre sensori: il principale da 50 MP (f/1.8), il grandangolare da 8 MP (f/2.2) e l’immancabile sensore macro da 2 MP (F/2.4). Sulla parte anteriore, nel notch a fotro è stata collocata la fotocamera per autoritratti e videochiamate da 16 MP (f/ 2.2).

Il chip Snapdragon 680 mette a disposizione la connessione alle reti 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.0. Poi Motorola ha aggiunto anche un chip NFC per i pagamenti nei negozi e una porta per il jack da 3,5 millimetri, per le cuffiette a filo. Chiude la scheda tecnica la batteria da 5.000 mAh con ricarica da 20W.

Motorola Moto G42: l’offerta Amazon

Motorola Moto G42 è arrivato in Italia a giugno 2022 con il prezzo di listino di 259,90 euro, probabilmente un po’ troppo alto considerando la scheda tecnica e la concorrenza già presente sul mercato. Con l’offerta in corso su Amazon, tuttavia, parliamo totalmente di altre cifre: 166,04 euro (-36%, -93,86 euro), un prezzo assolutamente ottimo, l’ideale per chi non ha grandi esigenze, se non quella di spendere poco.

