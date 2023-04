Motorola Moto G82, a questo prezzo è da comprare subito

La maggior parte delle persone, quando è pronta ad acquistare un nuovo smartphone, bada molto di più al prezzo che alla scheda tecnica. Questo perché cerca solo un dispositivo per navigare sui social, usare le app di messaggistica, che magari faccia anche buone foto e video e che non debba essere ricaricato troppo spesso. Ma tutti concordano su un dettaglio tecnico, lo schermo deve essere luminoso e ben visibile.

Il Motorola Moto G82 risponde perfettamente a tutte queste esigenze. A partire dal display OLED, dalla connessione 5G, e da un buon sensore fotografico principale con lo stabilizzatore ottico. In più, il Motorola Moto G82 è anche un modello molto recente e, ciliegina sulla torta, è protagonista di un’ottima offerta su Amazon che taglia il prezzo in maniera veramente sostanziosa.

Motorola Moto G82 – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 6/128 GB

Motorola Moto G82: caratteristiche tecniche

Motorola Moto G82 è un telefono di fascia media, con chip Qualcomm Snapdragon 695 con modem 5G affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage che l’utente può espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Il display misura 6,6 pollici, è di tipo OLED, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz e il lettore per le impronte digitali collocato lateralmente.

Il comparto fotografico posteriore è formato da tre sensori, con il principale da 50 MP (f/1.8) dotato di OIS (lo stabilizzatore ottico). Il secondo sensore, invece, è un ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2), il terzo è il macro da 2 MP (f/2.4). Sulla parte anteriore, nel foro centrale, è inserito il sensore da 16 MP (f/2.2) per selfie e videochiamate.

Anche il comparto audio è ben curato, poiché conta su due altoparlanti stereo e c’è la compatibilità con il formato Dolby Atmos. Motorola Moto G82, come già accennato, è dotato di un chip Qualcomm con modem 5G integrato. Ma ha anche le connessioni Bluetooth 5.1 e WiFi 5. C’è anche il chip NFC per effettuare pagamenti contactless con il POS e la presa per il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria, infine, ha una capacità da 5.000 mAh e ricarica da 30W, due valori che spazzano via l’ansia da autonomia.

Motorola Moto G82: l’offerta Amazon

Motorola Moto G82 è arrivato in Italia lo scorso giugno al prezzo di listino di 349,90 euro, cifra in linea con la scheda tecnica e con la media del mercato. Ma con l’offerta Amazon è possibile acquistare questo dispositivo a 279,90 euro (-20%, -70 euro) un prezzo decisamente allettante per un telefono che conta su un ottimo display e una buona fotocamera principale, un buon processore e tanta batteria.