Tra le novità annunciate in questi giorni da Motorola c’è spazio anche per il Motorola Moto g84. Si tratta di un nuovo mid-range con supporto al 5G che arriva sul mercato per incrementare la presenza di Motorola nel segmento tra i 200 e i 300 euro, puntando soprattutto su di una dotazione di RAM e storage superiore alla media di questa fascia di prezzo. Il nuovo dispositivo è già acquistabile in Italia e fa parte della novità di Motorola presentate a settembre, insieme al Motorola Edge 40 Neo e al Motorola Moto g54.

Motorola Moto g84: caratteristiche tecniche

Il nuovo mid-range di Motorola debutta sul mercato italiano con una buona scheda tecnica che ruota intorno alla presenza del sempre affidabile (anche se oramai un po’ datato) SoC Qualcomm Snapdragon 695.

Il chip, già utilizzato da diversi smartphone di fascia media del 2022, torna d’attualità grazie al nuovo modello di Motorola che avrà a sua disposizione un SoC affidabile e rodato, con supporto 5G ma anche con una potenza non particolarmente elevata, soprattutto rispetto a altri modelli presenti in questo segmento di mercato.

Tra le specifiche del nuovo Motorola Moto g84, però, c’è spazio per 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Si tratta dell’unica combinazione disponibile, almeno per il mercato italiano. Lo smartphone è dotato anche di un display pOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate massimo di 120 Hz e rapporto tra le dimensioni di 20:9.

Il comparto fotografico del nuovo modello di casa Motorola ha una doppia camera posteriore, con un sensore da 50 Megapixel con OIS e un sensore secondario ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La camera anteriore è da 16 Megapixel.

Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh, con ricarica TurboPower da 30 W. A completare il comparto tecnico del dispositivo troviamo la certificazione IP54, il supporto Dual SIM e il chip NFC per i pagamenti.

Il sistema operativo è, invece, Android 13, personalizzato con alcune funzioni aggiuntive da Motorola. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 160 x 74,4 x 7,6 mm mentre il peso è compreso tra 166 e 168 grammi, in base alla versione scelta.

Motorola Moto g84: prezzi

Il nuovo Motorola Moto g84 arriva sul mercato italiano in un’unica configurazione hardware, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Questa versione viene proposta con un prezzo di listino di 299,90 euro. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni: Marshmallow Blue, Viva Magenta e Midnight Blue.

Le prime due versioni sono realizzate in pelle vegana. Il tradizionale calo di prezzo, rispetto al prezzo di listino, nelle settimane successive il lancio, potrebbe rendere il nuovo mid-range di Motorola uno dei modelli più interessanti sul mercato.

Il nuovo smartphone si posiziona a metà tra le altre due novità della gamma Motorola per il mese di settembre 2023: Edge 40 Neo è acquistabile al prezzo di 399,90 euro mentre il Moto g54 costa 229,90 euro.