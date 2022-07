Motorola Razr 2022 rimandato? Cosa dicono i rumor

Il nuovo telefono pieghevole top di gamma Motorola Razr 2022 potrebbe arrivare sul mercato in ritardo rispetto alla entusiastica presentazione fatta trapelare nei giorni scorsi. La notizia arriva dal leaker @DCS e dalla sua pagina sul social cinese Weibo. Il ritardo non viene motivato ma, secondo molti altri esperti, potrebbe dipendere da qualche intoppo che si è presentato proprio all’ultimo minuto. Forse manca la disponibilità di qualche componente? Ma andiamo con ordine.

Partiamo dalla domanda: quando arriverà sul mercato il nuovo smartphone pieghevole Motorola Razr 2022? Difficile dirlo anche se probabilmente Motorola sta provando a risolvere i problemi che stanno impedendo il lancio del top di gamma pieghevole. D’altronde il prossimo mese di agosto si annuncia caldo sul fronte delle presentazioni di molti top di gamma e proprio pieghevoli. Infatti, per il 10 agosto è prevista la presentazione della coppia di smartphone di Samsung: Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4. Così come dovrebbe arrivare il telefono a conchiglia di Oppo. Quindi, considerati gli allungamenti dei tempi, è probabile che il Motorola Razr 2022 possa debuttare anche a settembre.

Motorola Razr 2022: come sarebbe

Il design del Motorola Razr 2022 è stato in parte svelato una decina di giorni fa dal manager di Lenovo Mobile China, Chen Jin. Le linee rimandano al Motorola Razr 2020, ma il design è molto più raffinato.

Il chip a bordo sarebbe il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ovvero il top di gamma del produttore di SoC americano probabilmente abbinato a diversi tagli di memoria: da 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. E in merito a questo componente sorge il dubbio che possa essere il responsabile del ritardo.

Il display interno è di tipo pOLED da 6,7 pollici, dotato di una cerniera nuova e migliore rispetto al Motorola razr 2020 e con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display esterno è da 3 pollici (quello del modello 2020 è da 2,7 pollici).

La fotocamera posteriore principale sarebbe da 50 MP e affiancata da un grandangolo da 13 MP.

La batteria sarebbe da 3.000 mAh di capacità che però potrebbe non essere sufficiente a garantire una giornata di autonomia a fronte della presenza del chip Snapdragon 8+ Gen 1.

Motorola Moto Razr 2022: quando arriverebbe e prezzo

Purtroppo dobbiamo probabilmente raffreddare gli animi dopo l’entusiastica presentazione del manager di Lenovo, che faceva intendere un arrivo imminente del nuovo Motorola Razr 2022.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, si dice debba essere di circa 1.149 euro per la versione base. Infine: arriverà in Italia? Probabilmente sì, anche se a questo punto non sappiamo quando.