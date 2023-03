Moulinex, la friggitrice ad aria a un prezzo incredibile: va comprata subito

Da oggi torna in offerta uno degli elettrodomestici più amati e ricercati negli ultimi mesi su Amazon. Stiamo parlando proprio della friggitrice ad aria, diventata oramai insostituibile nelle abitazioni di tantissimi italiani. Questo piccolo forno elettrico ventilato ha trasformato le abitudini delle famiglie: permette di cucinare cibi in pochissimo tempo e utilizzando molto meno olio. Oltre a pietanze più salutari (meno calorie e meno grassi), si risparmia anche sulla bolletta della corrente grazie a tempi minori di cottura rispetto a un forno classico.

Tra le tante friggitrici ad aria che troviamo su Amazon, oggi ce ne è una in offerta speciale con uno sconto sconvolgente. Si tratta della Moulinex Easy Fry Deluxe, una delle più vendute su Amazon con oltre 5000 recensioni e una media voto di 4,6 su 5. Questo fa capire la bontà dell’elettrodomestico e della promo che troviamo oggi: la friggitrice ad aria è disponibile con uno sconto del 56% che fa risparmiare più di 120€ sul prezzo di listino. La si paga meno della metà e si approfitta anche del minimo storico. Non perdete questa super opportunità: l’offerta potrebbe terminare prestissimo.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe: la scheda tecnica

Essenziale e super funzionale. Bastano queste parole per descrivere la friggitrice ad aria Moulinex che oggi troviamo in offerta. Si tratta di un modello che offre tutto quello che si cerca solitamente in un dispositivo di questo genere.

Dimensioni XL che permettono di cucinare cibo fino a sei persone e possibilità di cucinare con un alto livello di precisione, grazie alla possibilità di impostare una temperatura tra gli 80 e i 200 gradi centigradi. Moulinex Easy Fry Deluxe è anche un dispositivo multifunzione, grazie alla quattro modalità di utilizzo: friggere, arrostire, grigliare e cuocere. Oltre a cucinare le classiche patatine fritte è possibile anche grigliare verdure o pesce, oppure cucinare dei dolci come ad esempio i muffin. I programmi a disposizione, invece, sono ben otto e possono essere impostati facilmente dalla console di comando: Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto.

La friggitrice ad aria è anche facile da pulire e tutti i componenti amovibili possono essere messi nella lavastoviglie. Il cestello è brevettato affinché la griglia sia rimovibile e aiuti a catturare l’olio sul fondo, per cibi più croccanti e salutari.

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe: oggi la troviamo con uno sconto del 56% e a un prezzo di 99,99€. Si tratta di un prezzo eccezionale che la fa diventare di diritto uno dei migliori elettrodomestici per la cucina disponibili su Amazon. Il risparmio è considerevole e supera i 120€. La friggitrice ad aria è già disponibile nei magazzini e la consegna avviene in modo rapidissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine).

