Mr e Mrs Smith, nella stagione 2 potrebbe essere una grossa novità

Ci sono novità in arrivo per quanto riguarda la seconda stagione di Mr e Mrs Smith, l’apprezzata serie tv di Prime Video che ha riproposto in chiave rivisitata e contemporanea la storia del film omonimo con Brad Pitt e Angelina Jolie. Se si tratti di novità positive o meno, sta al pubblico deciderlo: di certo per il momento non si tratta di annunci ufficiali, ma di voci intercettate dalla testata Deadline, generalmente affidabile in questo tipo di anticipazioni.

Trama e protagonisti di Mr & Mrs Smith 2: cosa sappiamo

È già risaputo da qualche tempo che Mr & Mrs Smith avrà una seconda stagione, che è stata infatti ordinata ufficialmente a maggio 2024.

Secondo quanto riportato più recentemente da Deadline, però, Amazon MGM Studios sarebbe alla ricerca di due nuovi protagonisti: un attore e un’attrice tra i 20 e i 30 anni che dovrebbero vestire i panni dei nuovi John e Jane Smith.È un’indiscrezione che consente di fare diverse ipotesi sul futuro della serie tv.

Il finale della prima stagione (attenzione: seguono spoiler!) ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso sulla sorte dei due protagonisti interpretati da Donald Glover, che è anche creatore della serie tv con Francesca Sloane, e Maya Erskine.

I due protagonisti sono infatti rimasti coinvolti in una sparatoria: sopravvivono alle ferite e soprattutto all’esplosione della loro abitazione? Chi aveva sperato di sì, confortato dall’annuncio del rinnovo per una seconda stagione, a questo punto dovrà forse ricredersi.

Il fatto che Amazon MGM Studios stia cercando due nuovi protagonisti significa che gli attuali Mr e Mrs Smith molto probabilmente non sono sopravvissuti al tragico finale. O, volendo essere ottimisti, forse hanno cambiato lavoro e vivono altrove, felici e contenti?

In un’intervista, interpellata in merito al possibile ritorno di Glover ed Erskine nella seconda stagione, Sloane era stata vaga: «Se vi diciamo troppo, scoprirete prima se sono sopravvissuti».

Billie Eilish in Mrs & Mrs Smith stagione 2?

Insomma, a quanto pare Mr & Mrs Smith sarà una sorta di serie antologica, con in ogni stagione una nuova trama e nuovi personaggi a impersonare la coppia di agenti segreti che dà il titolo alla storia.

Tra l’altro, a quanto pare, già in tempi non sospetti sia Glover sia Erskine erano stati impegnati per una sola stagione: anche questo dettaglio gioca a favore della serie antologica.

Sempre secondo Deadline, tra i candidati a entrare nel cast della stagione 2 con un ruolo da protagonista ci sarebbe anche Billie Eilish (nella foto sotto). Famosa e pluripremiata cantautrice, Eilish ha debuttato come attrice in un episodio di Sciame, serie tv di Donald Glover per Prime Video.

Billie Eilish is rumored to have joined the cast of ‘Mr. & Mrs. Smith’ Season 2 (via Deadline). pic.twitter.com/Og4EdHxQZy — Billie Eilish Charts (@eilishdata) October 17, 2024