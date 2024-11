Mufasa: trama, cast e data di uscita del nuovo film del Re Leone

Mufasa: Il Re leone è il nuovo film prequel live action che racconta la leggenda di Mufasa e di Taka, che sarà poi noto come Scar. Trailer, voice cast italiano e quando esce in Italia

Fonte foto: 2024 Disney Enterprises Inc.

Per gli spettatori – quelli che sono cresciuti con il cartone Disney Il Re Leone e i più giovani che hanno conosciuto l’iconica storia con il film live action del 2019 – è tempo di immergersi in una nuova storia, quella «di un principe che un giorno si sarebbe chiamato Scar e di un orfano chiamato Mufasa». A raccontarla è il nuovo film live action Mufasa: Il Re Leone, in arrivo al cinema in Italia fra poche settimane e di cui Disney ha appena annunciato le voci italiane.

Trama e trailer di Mufasa: Il Re Leone

Attraverso la voce narrante di Rafiki che racconta la storia a Kiara, la cucciola di leone figlia di Simba e Nala, Mufasa: Il Re Leone porta sullo schermo la leggenda di Mufasa.

Quando era un cucciolo orfano e solo, Mufasa incontra un altro leone di nome Taka, erede di una stirpe reale. I due stringono un intenso legame e iniziano un viaggio in cerca di una nuova terra da chiamare casa, in cui fondare un regno.

Mufasa già da cucciolo mostra alcuni tratti del re sicuro di sé e coraggioso che diventerà un giorno, mentre Taka, che sarà poi noto come Scar, è compassionevole e comprensivo, ma anche desideroso di compiacere gli altri. Al viaggio dei due «fratelli» si aggiunge Sarabi, giovane leonessa sicura di sé e coraggiosa che si ritrova senza il suo branco.

Mentre provano a sfuggire a un nemico minaccioso e letale, i legami tra i protagonisti saranno messi alla prova.

Le voci italiane di Mufasa: Il Re Leone

Nel voice cast italiano di Mufasa: Il Re Leone ci sono Luca Marinelli (che dà voce a Mufasa), Alberto Boubakar Malanchino (che dà invece voce a Taka) ed Elodie (ovvero la leonessa Sarabi). Le altre voci sono di Edoardo Stoppacciaro (alias il giovane Rafiki), Riccardo Suarez Puertas (Zazu) e Dario Oppido (Kiros, che è un crudele leader in cerca di un trono dittatoriale insieme a un branco che semina dolore e sofferenza).

A parte i protagonisti, ci sono anche alcuni ritorni: tra questi Marco Mengoni (che darà ancora voce a Simba), Elisa Toffoli alias Elisa (Nala), Edoardo Leo (Timon), Stefano Fresi (Pumba) e Toni Garrani (Rafiki adulto).

Al voice cast si aggiungono Emma Cecile Rigonat (che dà voce alla cucciola Kiara, la figlia di re Simba e della regina Nala), Mattia Moresco (Mufasa cucciolo, nei dialoghi) e Adriano Trio (Mufasa cucciolo, nei dialoghi), Valeriano Corini (Taka cucciolo, nei dialoghi) ed Edoardo Veroni (Taka cucciolo, nelle canzoni)

Toni Garrani dà voce a Rafiki in versione adulta. Daniela Calò è Eshe, la madre di Taka. Pasquale Anselmo è Obasi, il padre di Taka. Domitilla D’Amico e Karima interpretano Afia, la madre di Mufasa, rispettivamente nei dialoghi e nelle canzoni. Infine Eugenio Marinelli è Masego, il padre di Mufasa

Quando esce Mufasa: Il Re Leone

Mufasa: Il Re Leone, che unisce tecniche cinematografiche live-action con immagini fotorealistiche generate al computer, è diretto da Barry Jenkins e prodotto da Adele Romanski & Mark Ceryak. Peter Tobyansen è produttore esecutivo.

Il film live action esce in Italia al cinema il 19 dicembre 2024. Probabilmente il film sarà successivamente disponibile in streaming su Disney+, ma non ci sono al momento informazioni in merito.