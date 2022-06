Murena One è il primo smartphone Android senza Google

Murena ha lanciato ufficialmente il suo primo smartphone. Si tratta del Murena One, dispositivo che ha tra le sue caratteristiche chiave quella di essere totalmente libero dai servizi Google (Google Mobile Services o GMS), avere un OS proprietario e, al contempo, basarsi sul sistema operativo Android. In particolare, il Murena One è basato sul codice AOSP (cioè Android Open Source Project, la versione “libera" di Android) ed offre un sistema operativo proprietario, che porta il nome di /e/OS.

Ricordiamo che per anni la società ha cercato di spingere gli utenti a fare attenzione alla loro privacy sul Web. E, proprio per questo motivo, Murena ha deciso di lanciare sul mercato uno smartphone che non presenta il Play Store, ma un app store sviluppato appositamente: l’App Lounge. Compatibile con app store di terze parti, lo store a bordo del primo telefono di Murena è progettato per proteggere gli utenti, rendendo allo stesso tempo disponibili le migliori funzioni di Android. Il sistema operativo /e/OS di Murena, in buona sostanza, elimina i servizi e le app native di Google, sostituendoli con le proprie app di messaggistica, browser, mappe e tanti altri strumenti. Riusciranno /e/OS e App Lounge ad offrire agli utenti un’esperienza d’uso ottimale?

Murena One: caratteristiche tecniche

Il device presenta un display LCD IPS da 6.53 pollici Full HD+ (2.242×1.080 pixel). Sul retro, il Murena One offre una configurazione fotografica formata da un tre sensori: il principale da 48 MP, il secondario da 8 MP e un grandangolo da 5 MP; sul davanti, invece, il telefono ospita una selfie-camera da 25 MP.

A bordo del nuovo Murena One è posizionato il processore MediaTek Helio P60, accoppiato ad un comparto memorie da 4/128 GB. La memoria interna è ulteriormente espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda la batteria, sotto il cofano del dispositivo troviamo una cella da 4.500 mAh, che devrebbe garantire una buona autonomia visti i consumi ridotti del chip.

Ovviamente, a bordo del device di Murena troviamo il sistema operativo/e/OS e l’App Lounge, tutti strumenti progettati appositamente per il suo One. Tuttavia, sul Murena One possiamo scaricare comunque le normali app Android, accettando però di non avere la stessa privacy.

Murena One: quanto costa

Il nuovo smartphone Murena One ha un costo di 349 euro. Disponibile sul sito Web ufficiale dell’azienda fino a qualche ora fa, purtroppo al momento le scorte sono già esaurite. Tuttavia, è possibile iscriversi alla lista d’attesa presente sul sito di Murena One per ricevere un’e-mail e sapere quando nuove unità di questo prodotto saranno nuovamente disponibili per l’acquisto.