Narcos 3: svelata la data di uscita dell'ultima stagione

Nelle prossime settimane i fan di Narcos: Messico avranno finalmente la possibilità di vedere i nuovi episodi. Il coronavirus ha anche in questo caso fortemente rallentato le riprese e la messa in onda delle nuove puntate, ma ora ci siamo davvero: solo qualche altre settimana di attesa e il narcotraffico sarà nuovamente dentro casa di ogni abbonato a Netflix.

Narcos: Messico è una serie tv inizialmente nata come prosieguo della serie madre Narcos, sarebbe dovuta essere la quarta stagione, ma poi qualcosa è cambiato. Narcos: Messico si è evoluta come serie indipendente, staccandosi fino a divenire un vero e proprio spin-off. Di genere poliziesco, è stata creata e prodotta da Doug Miro e Carlo Bernard, nel 2018 e finora ha collezionato due stagioni. Siamo in attesa dei nuovi episodi. Nei primi due capitoli della serie le vicende sono incentrate sul Cartello di Guadalajara in Messico. Personaggio principale è finora stato Miguel Ángel Félix Gallardo che negli anni ‘80 acquisisce il controllo e diventa responsabile dell’ascesa di questa organizzazione criminale.

Narcos: Messico 3 il teaser

Quella che andremo a vedere a partire dal 5 novembre sarà la stagione finale di Narcos: Messico cosi come annunciato nei 48 secondi di teaser diffusi poche ore fa su Netflix. Ci si dovrà preparare per il colpo finale cosi come suggerisce una voce femminile che accompagna il video. Immagini di azione e di violenza si susseguono nei pochi secondi a disposizione e la voce fuoricampo di una donna dice che "La guerra si diffonde come il fuoco, ma non importa quanto velocemente bruci, la musica continua a suonare".

Bunker pieni di droga e denaro, risse e confuse sparatorie si susseguono nei pochi secondi del teaser che si ferma davanti a un uomo che fa scoppiare un bazooka nel corso di un inseguimento. Un’adrenalinica presentazione della terza stagione, non vi è dubbio.

Trama e le new entry del cast di Narcos: Messico 3

Il grande assente nel cast di questa terza stagione è Diego Luna protagonista assoluto nel ruolo di Miguel Ángel Félix Gallardo nelle prime due. Uscito di scena ne finale del secondo capitolo è stato arrestato dal governo messicano. Usato come tentativo di dimostrare l’impegno nella lotta al traffico di droga e ai cartelli, Felix sarebbe diventato il punto cardine dell’accordo per il libero scambio. Dalla prigione svelerà accordi con il mondo della droga e la nascita di ulteriori cartelli per quella che andrà a delinearsi come una vera e propria guerra della droga messicana.

Sono tre i nuovi visi che si vanno ad aggiungere al cast consolidato. Luis Gerardo Méndez interpreterà Victor Tapia un poliziotto enigmatico coinvolto in una serie di scellerati omicidi. Abbiamo poi Luisa Rubino che vestirei panni di Andrea Nuñez una giornalista ambiziosa, con elevati valori morali che vuole combattere per smascherare la corruzione: presto si renderà conto di quanto sia una missione difficile. Ismael detto ‘El Mayo’ Zambada è invece un trafficante di droga indipendente, scaltro e riservato, che avrà il volto di Alberto Guerra.