Sul navigatore Waze arriva Master Chief

Ufficiale la collaborazione tra Waze, Xbox e 343 Industries, software house quest’ultima che ha sviluppato la leggendaria serie Halo. La partnership tra le tre aziende porterà a tutti gli automobilisti che lo volessero l’amata esperienza Halo all’interno del navigatore "sociale" Waze, che per le sue caratteristiche risulta essere uno dei software più utilizzati da coloro che vogliono orientarsi in città e fuori con l’aiuto della folta community.

Gli automobilisti appassionati di tecnologia conoscono certamente Waze, app di navigazione gratuita per i dispositivi iOS e Android nata nel 2010 che negli anni è riuscita a svettare nel settore grazie, principalmente, ad una caratteristica: gli aggiornamenti sul traffico o gli altri avvenimenti che accadono sulle strade – come incidenti, autovelox o deviazioni per lavori in corso – sono segnalati in tempo reale dalla stessa community che utilizza il servizio. Così ci si aiuta a vicenda, diminuiscono drasticamente i costi per il mantenimento del servizio e Waze riesce ad essere gratuita ma al contempo efficiente per chiunque. Caratteristiche che l’hanno resa nota al grande pubblico e hanno fatto sì che nientemeno che Google, nel 2013, si accorgesse di lei e decidesse di rilevarla.

In cosa consiste Halo su Waze

Con l’iniziativa ufficiale da qualche ora tra Waze ed i creatori di Halo, il pubblico dell’app di navigazione viene catapultato 500 anni nel futuro, prendendo così parte alla battaglia epica per il destino della galassia.

Gli utenti possono decidere di unirsi all’UNSC, il Commando Spaziale delle Nazioni Unite, ed al leggendario Master Chief, l’eroe che ha smantellato il Covenant, ribaltato la marea contro i Flood e combattuto i Bunished, per aiutare l’umanità a combattere ogni ostacolo, sia che si tratti di un’alleanza interstellare o del traffico delle ore di punta.

Simpatico che tra le icone di movimento selezionabili su Waze ci sia, grazie alla partnership, anche un mezzo tattico di terra come il Warthog. O ancora il capo dei Banished Escharum, il brutale guerriero che si metterà a disposizione per guidare il Ghost in un territorio inesplorato così da assicurare ad ogni costo la vittoria, o in alternativa un arrivo rapido e sicuro a destinazione.

Come impostare Halo su Waze

E se ci sono buone possibilità che Halo Infinite, il tanto atteso nuovo capitolo della serie per PC e Xbox, arrivi durante le vacanze, ci si può mettere alla guida con Waze ed Halo per un periodo di tempo non definito ma limitato, fa sapere la società di navigazione.

Per avere Master Chief di Halo alla guida è necessario scegliere il Mood, l’auto, e – importante – la lingua della voce di navigazione tra inglese, spagnolo, francese o portoghese: manca quindi l’italiano, per cui gli appassionati conducenti italiani dovranno ripiegare su una delle altre lingue disponibili.

Se si vuole far tutto tramite l’app di navigazione, basta aprire Waze, toccare Il mio Waze ed un secondo tocco sul banner di Halo che darà il via ad un’esperienza tutta da scoprire per il tempo limitato in cui rimarrà disponibile.