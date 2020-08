Netflix cancella Altered Carbon dopo due stagioni

Netflix ha cancellato la serie Altered Carbon dopo appena due stagioni e non sembra avere ripensamenti. I fan che speravano in una terza stagione dovranno rassegnarsi, perché la serie televisiva è solo l’ultima tra quelle cancellate negli ultimi tempi dalla piattaforma di streaming.

La notizia della cancellazione di Altered Carbon segue quella delle serie The Society e I Am Not Okay With This per via della pandemia di Covid-19. Per quanto riguarda Altered Carbon, Netflix ha fatto sapere che la decisione era stata presa già ad aprile e non è legata alla pandemia, ma solo a un processo di revisione standard che confronta il numero di spettatori rispetto ai costi da sostenere per la produzione. Se molti dei fan hanno accolto la cancellazione con disappunto, alcuni invece sui social network hanno ammesso che la seconda stagione aveva deluso le loro aspettative.

Altered Carbon, la trama

Altered Carbon è una serie televisiva cyberpunk ambientata in un futuro dove la tecnologia, l’intelligenza artificiale e il cyberspazio consentono di trasferire la coscienza in corpi diversi. Si tratta di uno sceneggiato creato da Laeta Kalogridis e basato sull’omonimo romanzo dell’autore inglese Richard K. Morgan. Il protagonista della serie è Takeshi Kovacs, un ex soldato interpretato nella prima stagione da Joel Kinnaman e nella seconda da Anthony Mackie. La seconda stagione andata in streaming su Netflix era ambientata a 30 anni dalla conclusione della prima e il soldato Kovacs era l’unico soldato sopravvissuto di un gruppo di guerrieri interstellari, che continua a cercare il suo amore perduto Quellcrist Falconer.

Altered Carbon cancellata: il motivo

Anche se in un primo momento si è pensato che il motivo fosse la pandemia di Covid-19, come per altre serie originali Netflix tra cui The Society, il sito Deadline spiega che la cancellazione è stata decisa già lo scorso aprile. La piattaforma di streaming non avrebbe riscontrato un pubblico sufficiente a garantire i costi di una nuova stagione. Un destino comune per Altered Carbon a quello di altre due costose serie Netflix di fantascienza cancellate alla seconda stagione, come The OA e Sense8.