Netflix, come ottenere l'abbonamento gratis per 83 anni

Da Disney Plus ad Amazon Prime Video fino addirittura a Spotify: ormai gli abbonamenti ai servizi di streaming di musica, film e serie tv rappresentano una spesa costante per molti utenti in tutto il mondo. Quindi non sarebbe male risparmiare un po’. Ora è possibile vincere un abbonamento gratis a Netflix per ben 83 anni.

L’idea è venuta proprio all’azienda per celebrare l’uscita di una nuova produzione, il film The Old Guard interpretato da Charlize Theron nel ruolo della protagonista. Si tratta di una pellicola d’azione basata sul fumetto di Greg Rucka, che si è occupato anche del soggetto del film. La piattaforma vuole quindi promuovere l’uscita di questo contenuto con un abbonamento “infinito” e chi lo guarderà su Netflix capirà poi perché. Per vincere basterà giocare a un videogioco ispirato al film e battere tutti gli avversari facendo il punteggio più alto.

Come vincere l’abbonamento infinito di Netflix?

Per partecipare alla competizione è necessario diventare il vincitore assoluto del videogioco Old Guard, una sorta di picchia-duro top-down. I giocatori vestiranno i panni di Andromache of Scythia, la protagonista del film, e avranno a disposizione un’ascia per uccidere gli avversari. Il partecipante non morirà nel gioco, ma sarà debilitato e quindi per lui sarà difficile vincere e aggiudicarsi il punteggio più alto.

Le iscrizioni al torneo iniziano il 17 luglio 2020 alle 8.00 am PST, che corrispondono alle ore 17.00 italiane. Basta quindi iscriversi e combattere fino all’ultimo per guadagnarsi un abbonamento a Netflix di 83 anni. Non è ancora chiaro se la sfida è aperta agli utenti di tutto il mondo o solo a quelli degli Stati Uniti, anche perché la piattaforma non ha fornito abbastanza indizi. Il videogioco è però accessibile da browser quindi è possibile giocarci anche se non si partecipa alla competizione.

Prima di partecipare come concorrente attivo è possibile allenarsi un pochino per aumentare le possibilità di vincita. Per partecipare basta quindi pubblicare il proprio punteggio e sperare che sia il più alto. Dopo l’attivazione, il gioco sarà disponibile per tre giorni e tutti potranno via via migliorare i propri risultati. Il 19 luglio verrà dichiarato il vincitore, che potrà godersi il suo abbonamento vita natural durante. Naturalmente la dinamica della competizione trova una spiegazione nella trama del film.

Trama di Old Guard: ecco cosa racconta

The Old Guard è stato finanziato con un budget da 70 milioni di dollari e non stupisce che Netflix stia investendo così tanto (proponendo un concorso) per incrementare il numero di visualizzazioni. Ma di cosa parla il famoso film originale della piattaforma? È la storia di una squadra di mercenari immortali capitanati da una donna guerriera Andromache of Scythia, interpretata appunto da Charlize Theron. Il loro obiettivo è proteggere l’umanità. Nel cast troviamo anche l’attore italiano Luca Marinelli, già famoso per diversi ruoli, come lo Zingaro nel film Lo chiamavano Jeeg Robot.

Il film tratta anche alcuni temi esistenziali, come la condanna dell’immortalità, la scelta tra il bene e il male, il senso di colpa e la perdita delle persone amate. Si tratta dunque di un prodotto che può offrire numerosi spunti di riflessione. Il film è già disponibile su Netflix.