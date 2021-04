Su Netflix è arrivata la funzione per gli indecisi

Oltre vent’anni, quasi venticinque, di presenza nel mercato dell’intrattenimento digitale hanno fruttato a Netflix una conoscenza molto profonda delle abitudini del pubblico e pure dei problemi con cui si scontrano coloro che cercano qualcosa da guardare in streaming, tra film, serie TV, documentari e perché no, anche cartoni animati.

La stanchezza al termine di una settimana intensa, la mente ancora affollata da pensieri, una “giornata no“. Possono essere diversi i motivi per cui talvolta non si ha neppure la voglia di sfogliare un catalogo online alla ricerca di un contenuto che ci intrattenga tra la cena ed il letto. Così il coniglio è stato tirato fuori dal cilindro: Riproduci qualcosa, cioè la versione definitiva della funzione “shuffle" testata a più riprese nei mesi scorsi. “A volte – spiega la piattaforma di streaming in una nota ufficiale – vorresti solo aprire Netflix e tuffarti subito in una nuova storia. Ed è per situazioni come queste che abbiamo creato Riproduci qualcosa, un modo nuovo e fantastico per rilassarsi e guardare Netflix“.

Che cos’è “Riproduci qualcosa"

Riproduci qualcosa di Netflix è una novità la cui logica di funzionamento a dire il vero è tutt’altro che nuova. Come avviene sempre più spesso nel panorama tecnologico, il tutto è governato dalla conoscenza delle abitudini dell’utente, il cui profilo contiene parecchie informazioni sui gusti e le preferenze che arrivano dal tipo di contenuti guardati più di frequente.

Quindi Riproduci qualcosa – che non è altro che un pulsante a schermo – catapulta l’utente all’interno di una serie TV o di un film attinente ai contenuti già guardati. Il sistema ideato da Netflix è però parecchio flessibile. Se infatti l’intelligenza artificiale del programma dovesse sbagliare la previsione ci si può appellare ad un secondo pulsante, Riproduci qualcos’altro, con cui si ottengono:

un secondo tentativo, quindi una serie TV o un film mai visti in precedenza

una serie TV o un film interrotti in precedenza

una serie TV o un film provenienti da “La mia lista“

una serie TV o un film che Netflix ritiene possa farci piacere rivedere

Come utilizzare Riproduci qualcosa di Netflix

La nuova opportunità messa a punto da Netflix – che ha affrontato una lunga fase di test su una ristretta cerchia di utenti – è pronta ad affrontare l’intero pubblico della piattaforma, quindi per essere messa alla prova da chiunque.

Per il momento è disponibile solamente tramite smart TV: la si trova sotto il nome profilo, sulla decima riga nella home page della piattaforma oppure nel menu di navigazione sulla sinistra dello schermo.

Inoltre è compatibile con la sintesi vocale per coloro che utilizzano uno screen reader. Per accedere a Riproduci qualcosa utilizzando la sintesi vocale bisogna raggiungere la voce Accessibilità all’interno del Centro assistenza dove vengono fornite informazioni più dettagliate su come attivare questa funzione tramite le impostazioni del televisore.

Presto, ha fatto sapere l’azienda, Riproduci qualcosa dovrebbe essere al servizio di coloro che fruiscono della piattaforma di streaming attraverso i restanti dispositivi, ossia smartphone, computer e tablet.