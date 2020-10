Netflix: tutte le novità in arrivo a novembre 2020

Ormai l’estate è solo un lontano ricordo e il clima invernale si fa sentire anche su Netflix: il catalogo a novembre 2020 si riempie di tante novità, tra serie tv e film, perfetti da guardare sul divano da soli o in compagnia.

Ottobre finirà col botto: infatti è attesa per fine mese la terza ed ultima stagione di Suburra. Ma il mese di novembre non sarà da meno: ci saranno grandi esordi, attesissimi ritorni, pellicole famose e prodotti originali Netflix. Tra gli show più attesi spicca la quarta stagione di The Crown, che sarà incentrata sul matrimonio tra le Principessa Diana e il Principe Carlo. Vedremo poi la seconda stagione di “Mi Senti?”, le vicende di tre amiche cresciute in un quartiere difficile, che provano a sopravvivere grazie al loro forte legame. Non mancheranno poi i film da guardare in famiglia dedicati al Natale, come Jingle Jangle: un’avventura natalizia e Operation Christmas Drop. Vediamo dunque quali sono le novità di novembre 2020 di Netflix.

Netflix: serie tv in arrivo a novembre 2020

Il mese si apre proprio con la seconda stagione di Mi Senti? Un racconto crudo e reale della vita di quartiere, dove tre donne cercano di affrontare la quotidianità sostenendosi a vicenda. Narra la femminilità reale, fragile e lontana dagli stereotipi: è una serie al femminile davvero piacevole da guardare, che alterna momento divertenti ad altri di profonda riflessione. È in arrivo il 2 novembre sulla piattaforma.

Il 3 novembre invece potremo guardare due esordi: Love & Anarchy e Record of Youth, la prima è una dramedy romantica originale Netflix, mentre la seconda è una serie tv coreana incentrata sulle storie di tre ragazzi che desiderano realizzare i loro sogni e intraprendere una carriera nello spettacolo e nel settore make up a dispetto della loro estrazione sociale.

Il 5 novembre è la volta dell’horror, un genere molto apprezzato dagli utenti della piattaforma: verrà trasmessa la prima stagione di Paranormal. L’8 novembre invece uscirà la seconda stagione di Undercover, che racconta le vicende di un agente di polizia sotto copertura che si infiltra in un’organizzazione mafiosa e diventa uno dei punti di riferimento tra crimini e violenze.

A partire dal 10 novembre, Netflix si anima con l’atmosfera natalizia grazie alla serie tv originale Dash & Lily che ci farà entrare in clima romantico e festivo, dove due ragazzi si conoscono e innamorano proprio sotto Natale. La serie è tratta dall’omonimo romanzo scritto da David Levithan e Rachel Cohn.

Nei giorni successivi assisteremo ad una vera e propria carrellata di nuovi show: dal divertente Aunty Donna’s big Ol’house of Fun al contenuto di matrice storica The Liberator (entrambi disponibili dall’11 novembre), fino alla serie I favoriti di Mida (13 novembre). Sono tutte prime stagioni, quindi gli abbonati a Netflix potranno guardarle per la prima volta in assoluto in streaming.

Ma la data più attesa è sicuramente il 15 novembre, giorno in cui uscirà finalmente la quarta stagione di The Crown, il famoso show che racconta le vicende delle diverse generazioni della Famiglia Reale Inglese.

Netflix: film in uscita a Novembre 2020

Prima di parlare di film, segnaliamo l’uscita di un documentario molto atteso in tutto il mondo: Shawn Mendes In Wonder, incentrato sulla vita del cantante canadese e sulla realizzazione del suo ultimo album “Wonder” che uscirà il 4 dicembre 2020.

Il 1° novembre ci saranno ben cinque nuove pellicole in catalogo:

I ponti di Madison County : famoso film del 1995 diretto ed interpretato da Clint Eastwood insieme a Meryl Streep

: famoso film del 1995 diretto ed interpretato da Clint Eastwood insieme a Meryl Streep Ancora 48 ore : film d’azione del 1990 con Eddie Murphy e Nick Nolte

: film d’azione del 1990 con Eddie Murphy e Nick Nolte No One Killed Jessica , un thriller indiano uscito nel 2011

, un thriller indiano uscito nel 2011 Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo: altro film d’azione del 2014

Il 5 novembre si entra nel vivo dell’atmosfera natalizia con il film per famiglie Operation Christmas Drop. Rimanendo nel mood natalizio, il 13 novembre uscirà anche Jingle Jangle: Un’avventura natalizia; il 22 novembre Natale in città con Dolly Parton e infine il 25 novembre sarà la volte di un’altra pellicola a tema: Qualcuno salvi il Natale.

L’11 novembre potremo vedere La vita che volevamo: storia di un matrimonio dove i due coniugi vivono il dramma di non riuscire ad avere un tanto desiderato bambino.

Tra i film più attesi di novembre sulla piattaforma segnaliamo infine La vita davanti a sé, che vedrà l’esclusiva partecipazione dell’attrice italiana Sophia Loren. Il film è diretto dal figlio Edoardo Ponti e uscirà su Netflix il 13 novembre 2020.