Nine Perfect Strangers: tutte le anticipazioni sulla nuova serie Amazon

Debutta il 20 agosto su Prime Video Nine Perfect Strangers, una tra le serie più attese di questa stagione televisiva. Basata sul romanzo di Liane Moriarty già autrice di Big Little Lies, questa nuova serie drama ha tra gli interpreti principali Nicole Kidman.

Ancora pochi giorni e in Italia uscirà in esclusiva su Prime la serie che vede Nicole Kidman e Melissa McCarthy come protagoniste e anche produttrici di questa serie drammatica attesissima. La serie tv è stata creata da Samantha Strauss con sceneggiatore esclusivo David E. Kelley. Il debutto il 20 agosto in cui verranno rilasciati i primi tre episodi della serie e successivamente uno per settimana. Il mini trailer di Nine Perfect Strangers, ci regala 180 secondi di serenità, ma dietro una lucida follia che promettono il brivido in questo torrido agosto. Tutti gli otto episodi sono stati girati in Australia in un vero resort a Byron Bay.

Nine Perfect Strangers: la trama

Racconta la storia di nove persone, stressate, che per provare a cambiare la propria vita decidono d’intraprendere un percorso alternativo. Soggiorneranno in un resort con degli sconosciuti e faranno delle attività che dovrebbero essere propedeutiche per il miglioramento del loro status mentale e della loro vita.

Questi nove personaggi sono "sorvegliati" dalla direttrice, Masha, che ha il compito di rinvigorire le loro menti, dando a ognuno, parole, coraggio e quanto serve per rigenerarsi. Sembra andare tutto bene, ma quello che i nove sconosciuti non sanno è chi è davvero Masha e che adotterà, nella loro permanenza di dieci giorni, metodi poco convenzionali.

Già dal trailer si comprende come la direttrice, interpretata dalla Kidman, sia un personaggio tutt’altro che chiaro e limpido, semplicemente inquietante. Qualcuno capisce il perché gli ha scelti: ognuno compensa i demoni dell’altro.

Il co-creatore della serie in un intervista ha svelato come in fin dei conti la serie indaga le patologie umane e ciò che può sembrare ridicolo diventa reale.

Chi sono i nove perfetti sconosciuti?

Nicole Kidman reduce da Big Little Lies è Masha la direttrice del centro, Melissa Mccarthy è Frances Welty, una scrittrice di romanzi best seller che vive la frustrazione del mancata pubblicazione dell’ultimo scritto da parte dell’editore e ha paura di aver già lasciato alle sue spalle i giorni più belli della sua vita. Fraces è un personaggio principale.

Manny Jacinto, già conosciuto nella divertente The Good Place qua ha il ruolo di Yao. Dopo avere avuto uno scontro di vita e morte con Masha è ora il braccio destro di Tranquillum, il resort del benessere, ed è completamente agli ordini della direttrice.

Tiffany Boone è Delilah, un dipendente del resort dal carattere apparentemente calmo, poi abbiamo Michael Shannon che interpreta uno sconosciuto di nome Napoleone Marconi. La moglie di quest’ultimo è Heather Marconi interpretata da Ashley Keddie.

Luke Evans interpreta Lars un avvocato divorzista e Bobby Cannavale invece sarà Tony un ex star del football. Carmel Shneider interpretata da Regina Hall una madre divorziata con quattro figli il cui marito l’ha scaricata per una donna più giovane.

Samara Weaving e Melvin Gregg interpretano Jessica Chandler e Ben, una coppia entrata in crisi dopo una vincita alla lotteria. In ultimo abbiamo Zoe, il cui volto è di Grace Van Patten che decide di far parte della terapia del resort dopo la morte del suo fratello gemello Zach.

Ancora pochi giorni e saremo in compagnia di Nine Perfect Strangers su Prime Video.

