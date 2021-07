Big Little Lies: si parla di una terza stagione

Qualche giorno fa Nicole Kidman inciampa su una domanda dei giornalisti incentrata su una possibile nuova terza stagione di Big Little Lies, lasciandosi sfuggire che non solo si può parlare dell’arrivo di un terzo capitolo, ma addirittura del suo attuale sviluppo.

Grazie a Big Little Lies la Kidman ha vinto Emmy e Golden Globe come miglior attrice nel 2017 ed è proprio da lei che trapelano queste nuove indiscrezioni e speranze per i fan. Nel 2019 sembrava che Big Little Lies avesse davvero concluso con il gran finale. Nessuno della produzione avrebbe ceduto alle pressioni di pubblico per un nuovo capitolo. Invece, pare proprio fosse una piccola grande bugia quella data al termine della seconda stagione. Non arriverà a breve, ma dopo numerosi premi e una media di 10 milioni di spettatori a episodio, il terzo capitolo ci sarà.

Big Little Lies 3: cosa sappiamo

Oltre Nicole Kidman anche lo showrunner della serie David E. Kelly, aveva anticipato il proseguo di Big Little Lies sebbene non a breve. Parrebbe assai complicato far coincidere gli impegni di tutti i protagonisti della serie. La Kidman infatti è stata impegnata sul set di Nine perfect strangers, mentre la Witherspoon è stata sul set della seconda stagione di The Morning Show e la Woodley a breve inizierà le riprese della commedia Robots.

La Moriarty, l’autrice dei romanzi da cui è tratta la serie, sarebbe al lavoro per un nuovo libro che riporterebbe in vita le Monterey Five: ossia il gruppo formato da Nicole, Reese, Shailene Woodley, Zoe Kravitz e Laura Dern, che continuerebbe a essere la struttura portante anche per la terza stagione. Non è chiaro però se Meryl Streep, che si è aggiunta nella seconda stagione potrebbe essere o meno presente.

Cosa dicono le protagoniste

Che sia nell’aria un inizio produzione ce lo dicono anche le dichiarazioni di Shailene Woodley che in un intervista al The Hollywood Reporter dice che tutto il cast si tiene in contatto continuamente per tornare nei panni delle Monterey 5. Shailene rivela: “Ci diciamo tutti costantemente: Quando faremo la terza stagione? Come possiamo far sì che si realizzi?’. Vorrei dire, toccando ferro, che accadrà."

In molti aspettano la terza stagione anche se, altrettanti hanno sempre visto Big Little Lies come una miniserie che addirittura doveva fermarsi alla prima, ma se Nicole Kidman rivela confidenzialmente: “Reese e io ci sentiamo spesso, si è appena trasferita a Nashville e siamo molto unite. Vogliamo lavorare di nuovo insieme", sicuramente, tempi di pandemia permettendo, guarderemo una nuova stagione.