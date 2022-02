Tutto sulla serie TV Sky The Undoing

Una morte improvvisa che fa tremare una vita apparentemente perfetta ed equilibrata. Questo mistero, insieme alle vicende di personaggi complessi e particolari che si intrecciano tra loro, è ciò che rende la serie The Undoing così seguita e acclamata, sia dalla critica che dal pubblico.

Il tono del racconto è quello di un thriller psicologico che, oltre a svelare la soluzione di un mistero articolato, si immerge nella psicologia dei personaggi, rendendoli complicati e realistici. Inoltre si focalizza su atteggiamenti in grado di svelare la vera natura di un essere umano.

In The Undoing le interpretazioni magistrali di attori come Nicole Kidman e Hugh Grant ti lasceranno con il fiato sospeso. Infatti colleziona circa 12,3 milioni di spettatori complessivi ed è la miniserie della HBO più vista nel 2020. Insomma… La serie perfetta per una serata di suspense sul divano!

The Undoing trama: di cosa parla la serie TV?

Inizialmente la trama di The Undoing si incentra sulla vita di due professionisti affermati di New York, una psicoterapeuta e un oncologo pediatrico. La coppia vive una vita apparentemente perfetta, con un matrimonio ben funzionante, una casa da copertina in un grattacielo di Manhattan e un figlio di 12 anni, Henry, che eccelle in una scuola privata molto rinomata.

L’equilibrio dei protagonisti, Grace e Jonathan Fraser, viene però presto messo a dura prova in The Undoing. Infatti la mamma di un alunno della prestigiosa scuola viene improvvisamente assassinata nel suo studio di pittura. Dopo questa notizia il marito di Grace, Jonathan, sparisce e diventa il sospettato numero uno da parte della polizia e del detective Joe Mendoza. In questa situazione delicata e di stallo, Grace si trova ad affrontare le menzogne sul proprio matrimonio e le bugie su cui si basava la sua vita da sogno, che ora sembra non essere più così idilliaca.

Per il bene del figlio, e per mantenere la propria sanità mentale, Grace deve mettere in discussione tutto ciò che pensava di conoscere, senza però distruggere la vita che ha vissuto. Nonostante venga travolta dallo scandalo, la psicoterapeuta affronterà una situazione di immenso vuoto e insicurezza trovando la forza di reagire. La trama di The Undoing è tratta dal romanzo di Jean Hanff Korelitz “You Should Have Known", che tradotto in italiano diventa “Avresti dovuto saperlo".

Chi sono i personaggi di The Undoing – Le verità non dette?

In The Undoing – Le verità non dette i personaggi si intrecciano in modo complesso e si ritrovano ad affrontare diverse difficoltà. Ogni protagonista è il frutto di un difficoltoso percorso, che diventerà ancora più complicato dopo lo scioccante assassinio e lo scandalo. Ecco elencati i principali personaggi di The Undoing.

Grace Fraser è la protagonista principale della serie. È lei che subisce molte conseguenze dell’omicidio nella scuola, nonostante la sua innocenza. Grace è una psicoterapeuta molto conosciuta e di successo, tanto che è in procinto di pubblicare il suo primo libro. Inoltre la donna non ha solo una carriera di successo, ma anche una famiglia apparentemente perfetta, con un figlio dodicenne diligente, che frequenta una scuola prestigiosa e un marito amorevole e devoto. Le tante vicende mostreranno diverse sfaccettature del carattere di Grace e del suo approccio alla vita.

è la protagonista principale della serie. È lei che subisce molte conseguenze dell’omicidio nella scuola, nonostante la sua innocenza. Grace è una psicoterapeuta molto conosciuta e di successo, tanto che è in procinto di pubblicare il suo primo libro. Inoltre la donna non ha solo una carriera di successo, ma anche una famiglia apparentemente perfetta, con un figlio dodicenne diligente, che frequenta una scuola prestigiosa e un marito amorevole e devoto. Le tante vicende mostreranno diverse sfaccettature del carattere di Grace e del suo approccio alla vita. Jonathan Fraser è il marito di Grace, un oncologo pediatrico molto rinomato. All’inizio della serie l’uomo viene ritratto come una figura affettuosa, non solo per la moglie ma anche per il figlio. In seguito alla sua scomparsa questa percezione nello spettatore cambia drasticamente, in quanto viene descritto come il principale sospettato e come un possibile colpevole. Durante la serie si approfondisce il motivo di questa sparizione e il percorso di vita di Jonathan, che porta a molte bugie e segreti.

è il marito di Grace, un oncologo pediatrico molto rinomato. All’inizio della serie l’uomo viene ritratto come una figura affettuosa, non solo per la moglie ma anche per il figlio. In seguito alla sua scomparsa questa percezione nello spettatore cambia drasticamente, in quanto viene descritto come il principale sospettato e come un possibile colpevole. Durante la serie si approfondisce il motivo di questa sparizione e il percorso di vita di Jonathan, che porta a molte bugie e segreti. Henry Fraser è un giovane ragazzo di 12 anni, figlio dei due professionisti. Immediatamente viene mostrato con un giovane uomo diligente e rispettoso, ma anche lui pagherà le conseguenze di avere un padre che sparisce e che è incolpato di omicidio. Infatti il disastro pubblico metterà a dura prova il suo rapporto con la madre e la sua serenità nell’ambiente scolastico e nella vita.

è un giovane ragazzo di 12 anni, figlio dei due professionisti. Immediatamente viene mostrato con un giovane uomo diligente e rispettoso, ma anche lui pagherà le conseguenze di avere un padre che sparisce e che è incolpato di omicidio. Infatti il disastro pubblico metterà a dura prova il suo rapporto con la madre e la sua serenità nell’ambiente scolastico e nella vita. Joe Mendoza è il detective che segue il caso di omicidio. Attraverso i suoi occhi lo spettatore viene portato a spostare i propri sospetti tra le persone che frequentano la scuola fino all’oncologo Jonathan Fraser. Infatti questo aspetto è particolarmente interessante nella serie the Undoing : tutti sembrano dei colpevoli, anche il figlio di Grace.

è il detective che segue il caso di omicidio. Attraverso i suoi occhi lo spettatore viene portato a spostare i propri sospetti tra le persone che frequentano la scuola fino all’oncologo Jonathan Fraser. Infatti questo aspetto è particolarmente interessante nella : tutti sembrano dei colpevoli, anche il figlio di Grace. Elena Alvers è una giovane madre e pittrice, che improvvisamente viene assassinata nel suo studio. Durante le puntate della serie viene approfondito il personaggio e la sua vita, fino all’assassinio.

è una giovane madre e pittrice, che improvvisamente viene assassinata nel suo studio. Durante le puntate della serie viene approfondito il personaggio e la sua vita, fino all’assassinio. Franklin Reinhardt è il padre di Grace, un finanziere ora in pensione. Anch’egli è una figura amorevole per Henry, anzi vuole proteggere lui e la figlia quando improvvisamente lo scandalo dell’assassinio di Elena Alvers diventa di dominio pubblico.

The Undoing cast: chi interpreta i protagonisti della serie?

Il cast di The Undoing è ricco di personaggi famosi, ma al suo interno c’è anche un nome italiano, apprezzato a livello globale. Dai protagonisti di Notting Hill e Moulin Rouge ai volti sconosciuti dei nuovi interpreti, il cast promette interpretazioni uniche, in grado di emozionare e far immergere nella storia e nei sentimenti dei personaggi. Ecco perciò l’elenco dei principali attori che compongono il cast di The Undoing.

Nicole Kidman interpreta Grace Fraser

interpreta Grace Fraser Hugh Grant interpreta Jonathan Fraser

interpreta Jonathan Fraser Noah Jupe interpreta Henry Fraser

interpreta Henry Fraser Donald Sutherland interpreta Franklin Reinhardt

interpreta Franklin Reinhardt Matilda De Angelis interpreta Elena Alves

interpreta Elena Alves Ismael Cruz Cordova interpreta Fernando Alves

interpreta Fernando Alves Edgar Ramirez interpreta Joe Mendoza

interpreta Joe Mendoza Lily Rabe interpreta Sylvia Steinetz

interpreta Sylvia Steinetz Noma Dumezweni interpreta Haley Fitzgerald

Questi nomi conosciuti in tutto il mondo hanno ottenuto diverse candidature per il lavoro in The Undoing – Le verità non dette. Nello specifico quattro candidature ai Golden Globe del 2021 e due candidature ai SAG Awards del 2021. Tra questi ci sono “Migliore attore in una miniserie o film per la TV", “Migliore attrice in una miniserie o film per la TV a Nicole Kidman" e “Migliore miniserie TV o film per la TV".

The Undoing episodi e serie: quanti sono?

Gli episodi di The Undoing sono sei, suddivisi in una sola stagione. Ogni puntata è di circa 55/60 minuti di lunghezza e la serie è stata distribuita da Sky Atlantic in Italia, mentre da HBO negli Stati Uniti. Gli episodi sono divisi in questo modo:

1×01 – Tutto si sgretola (The Undoing)

1×02 – Senza lasciare traccia (The Missing)

1×03 – Non nuocere (Do No Harm)

1×04 – Non vedere il male (See No Evil)

1×05 – Processo con furia (Trial By Fire)

1×06 – Maledetta verità (The Bloody Truth)

La serie The Undoing è stata girata a New York, nello specifico a New York e a Kingston. Inizialmente erano previste delle riprese anche nella famosa Shelter Island, ma sono state annullate in quanto ci sono state diverse proteste da parte dei cittadini.

The Undoing: dove vederlo?

In Italia The Undoing non è disponibile né su Netflix né su Amazon Prime Video. Nonostante questo, possono essere acquistati i DVD e i Blu-Ray sull’e-commerce Amazon. Invece è prevista la sua pubblicazione in chiaro su TV8, ma non è ancora stata pubblicata la data di trasmissione.

Per coloro che hanno Sky invece possono vedere The Undoing – Le verità non dette in qualsiasi momento. Infatti i sei episodi della serie sono stati trasmessi da questa emittente privata. Inoltre per coloro che hanno NOW TV è possibile godere della risoluzione in qualità SD, HD, 4K, così come vedere la serie in lingua originale con sottotitoli in italiano o in inglese.

Grazie a questo servizio digitale di Sky, puoi godere di moltissimi contenuti in streaming. Infatti così accedi a serie TV, cinema, documentari e sport. NOW TV non è la versione streaming di Sky, che è conosciuto invece come Sky Go, bensì un sistema nuovo grazie al quale puoi ottenere l’accesso a contenuti Sky senza l’abbonamento satellitare all’intero palinsesto. Quindi Sky Go è un servizio extra dell’abbonamento Sky, mentre puoi sottoscrivere un abbonamento NOW TV anche se non sei già cliente!

Cosa significa il finale The Undoing?

Molte persone, dopo aver visto il finale di The Undoing si sono chiesti cosa significasse e quale fosse l’analisi psicologica finale dei personaggi. Per comprenderlo è fondamentale ricordare di cosa parla questo thriller psicologico: del disturbo della personalità del protagonista e della capacità di Grace nel decifrare i comportamenti svelati dall’omicidio.

Nel finale di The Undoing soprattutto questa caratteristica della donna aiuta a comprendere l’importanza della psicologia e il risvolto degli eventi. Tentando di rimanere il più lucida possibile, Grace utilizza tutte le sue conoscenze per salvare la vita del figlio e consegnare il marito alla giustizia.