Nokia, il cellulare con batteria infinita è in offerta per il Black Friday 2021

Tra le migliaia di offerte dell’Early Black Friday non troviamo solo oggetti che nel loro nome hanno il suffisso "smart", ma anche alcuni dispositivi che vengono da un’epoca passata, ma che nascondono sempre un’anima moderna. È il caso del Nokia 2720, uno dei cellulari che l’azienda finlandese ha rilanciato negli ultimi anni e che ricordano i vecchi modelli che tanto spopolavano tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio.

Una delle particolarità del Nokia 2720 è sicuramente il design a conchiglia, uno stile che ora sta tornando di moda grazie agli smartphone pieghevoli. Ma sotto lo stile classico si nasconde un’anima tecnologica. Il cellulare, infatti, oltre a connettersi alla rete con il 4G permette anche di installare app come WhatsApp, Facebook e tutte quelle supportate dal sistema operativo KaiOS. Una caratteristica che il Nokia 2720 condivide con i suoi predecessori, invece, è la batteria: 28 giorni in standby. Con un utilizzo normale si può ricaricare il telefonino 1-2 volte a settimana.

Su Amazon troviamo il Nokia 2720 al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 25% sul prezzo consigliato. Poco meno di 75 euro per un cellulare che si rivela un ottimo compagno d’avventure. E il regalo perfetto per i propri genitori in vista del Natale 2021.

Nokia 2720: caratteristiche e design

Il Nokia 2720 è un’icona di stile e regala le stesse sensazioni dei primi telefonini a conchiglia usciti oramai quasi una ventina di anni fa. Il design però non deve ingannare l’utente: il cellulare in realtà ha in comune con gli smartphone molte caratteristiche. A partire dalla connessione 4G che permette al Nokia 2720 di connettersi alla rete utilizzando i dati del proprio abbonamento telefonico. Inoltre, il cellulare monta il sistema operativo KaiOS (alternativa ad Android e iOS nata diversi anni fa e finanziata dalla stessa Google) che permette di installare tutte le app più importanti, a partire da WhatsApp, Facebook, Google Traduttore e Google Maps.

Il display interno è da 2,8 pollici, mentre quello esterno da 1,3" e ha una funzione prettamente di servizio. La tastiera ha pulsanti grandi e anche quello dedicato al contatto di emergenza. Funzione molto utile soprattutto per persone anziane che vivono da sole.

Non manca la fotocamera, anche se è solo da 2 MP e non offre la possibilità di scattare immagini molto definite. Infine, c’è la batteria che in modalità standby dura fino a 28 giorni. Con un utilizzo standard ha un’autonomia di 4-5 giorni.

Offerta Nokia 2720 Black Friday 2021: prezzo e sconto

Non ha certo le funzionalità degli smartphone, ma il Nokia 2720 ha ancora il suo fascino. E soprattutto un prezzo che pochi smartphone riescono a raggiungere. Il cellulare è in offerta per l’Early Black Friday a un prezzo di 74,90 euro, 25% di sconto rispetto al prezzo consigliato. Una cifra che potrebbe sembrare elevata, ma ricordiamo che si tratta di un cellulare che supporta il 4G e che ha pre-installate app come Facebook e WhatsApp.

Sono tre le versioni disponibili su Amazon che differiscono solo per il colore del cellulare.

Nokia 2720 – Grigio

Nokia 2720 – Nero

Nokia 2720 – Rosso

