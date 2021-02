Nokia 5.4 arriva in Italia con un ottimo prezzo e 3 anni di aggiornamenti

Nokia 5.4 verrà distribuito in Italia. La notizia arriva direttamente da HMD Global che ha così confermato il lancio sul mercato nostrano dello smartphone che si posiziona di diritto tra i modelli più interessanti della fascia medio-bassa. Dotato di caratteristiche tecniche di tutto riguardo, il nuovo telefonino sarà disponibile a un prezzo più che contenuto.

Questo nuovo device non è di certo il primo della casa produttrice che riesce a coniugare, in maniera più che egregia, prestazioni di rilievo a un costo davvero accessibile a tutte le tasche. Già durante il 2020, HMD Global aveva convinto esperti e utilizzatori grazie all’apprezzatissimo Nokia 5.3. Con il suo successore, l’azienda punta dunque a bissare il successo dello scorso anno, proponendo una versione rivista e corretta, con capacità ottimizzate grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale che non vanno, in ogni caso, a pesare sul consumo della batteria. Un telefono, insomma, fatto per durare a lungo.

Nokia 5.4, caratteristiche tecniche

Prezzo basso non significa scarse prestazioni, almeno nel caso di Nokia 5.4 che riesce a coniugare ottimamente i due parametri. Infatti, al centro di questo telefonino c’è un processore Qualcomm Snapdragon 662, alimentato da una batteria piuttosto capiente da 4.000mAh, con supporto alla ricarica da 10W. Lo schermo misura 6,39 pollici ed è dotato di risoluzione HD+, con punch hole per la fotocamera frontale.

Per quanto riguarda la memoria, il nuovo smartphone di HMD Global arriverà con una configurazione da 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Sebbene in altri paesi sia stato reso disponibile in altre due varianti, da 4GB di RAM e 64GB di memoria e 6GB/64GB, l’azienda produttrice non ha dato informazioni sulla possibilità di veder comparire anche nei negozi italiani.

Come accaduto per il Nokia 5.3, anche per questo modello HMD Global si è affidato ad Android One come sistema operativo. Ciò significa che, dal momento del lancio, lo smartphone avrà a disposizione tre anni di aggiornamenti di sicurezza, con rilasci mensili, e due aggiornamenti major del sistema. Risulta poi integrata l’app Family Link, attraverso la quale l’utente può monitorare l’attività dei familiari potenzialmente a rischio che utilizzano il dispositivo.

Nokia 5.4, caratteristiche della fotocamera

Anche la fotocamera posteriore ha i suoi punti di forza: si tratta di una quad-cam con sensore principale da 48MP, un secondario da 5MP con lente ultra-grandangolare e due sensori da 2MP, rispettivamente per effetti macro e profondità. La modalità video, invece, è stata denominata Cinema e consente di effettuare riprese da 24 fps, utilizzare effetti visivi e sfruttare il formato cinematografico 21:9. Completano il pacchetto lo stabilizzatore dell’immagine digitale e la tecnologia proprietaria OZO dedicata all’audio.

Nokia 5.4, design e prezzo

Nokia 5.4 si contraddistingue per il suo stile, con uno chassis resistente e rigoroso nelle linee. Disponibile in due colorazioni, Dusk e Polar Night, arriverà nei negozi italiani al prezzo di 199 euro.