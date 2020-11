Nokia 5.4 in arrivo: le caratteristiche

Lancio in vista per Nokia: dopo l’attesissimo Nokia 2.4 che offrirà una super batteria ad un prezzo stracciato, il produttore finlandese sarebbe già pronto alla presentazione di un nuovo smartphone medio, il Nokia 5.4. Le primissime indiscrezioni trapelate in rete hanno anche fornito alcune interessanti indicazioni sulle caratteristiche, sia tecniche che di design, in attesa della conferma ufficiale.

L’indiscrezione è giunta direttamente da Nokiapoweruser, sito web che spesso ha anticipato i tempi attraverso leak e informazioni di prima mano sulle novità della casa produttrice. In questo caso specifico, il sito ha specificato come il Nokia 5.4 sarebbe già stato avvistato su alcune piattaforme di vendita dedicate al mercato australiano, Acquire e Aus Shop IT, senza però fornire altri dettagli interessanti per poter comprendere meglio le performance del nuovo nato dell’azienda finlandese. Disponibile in due varianti, con un prezzo massimo di 370 dollari australiani, ovvero all’incirca 230 euro al cambio attuale. In Europa, come al solito, il prezzo sarà leggermente superiore a causa delle tasse un po’ più pesanti.

Nokia 5.4, caratteristiche tecniche

Da quanto riportato da Nokiapoweruser, nessun dato certo sul SoC sarebbe stata ancora rivelata. Unica informazione, infatti, è quella relativa a un telefono di fascia media con un processore più veloce rispetto ai suoi predecessori; una definizione, dunque, che non lascia trapelare niente di nuovo se non un eventuale quanto dovuto upgrade, rispetto al Qualcomm Snapdragon 665 montato sul Nokia 5.3 (in foto).

Una opzione probabile, in quella fascia di prezzo, è il SoC Snapdragon 750 montato, ad esempio, sullo Xiaomi Mi 10T Lite che mediamente ha un prezzo finale di 250-300 euro in base alla variante. Questo SoC ha performance simili allo Snapdragon 665, ma consuma molto meno e ha il modem 5G integrato.

Nokia ha già posticipato al 2021 l’uscita del suo nuovo flagship 9.3 PureView e tutti credono che ciò nasconda l’intenzione di usare sul prossimo top di gamma lo SnapDragon 875 (che porta in dote anche il 5G, proprio come lo Snapdragon 750).

Nokia 5.4, memoria interna e RAM

Dal punto di vista della memoria interna, il Nokia 5.4 lascia ben sperare viste le due varianti che dovrebbero arrivare sul mercato. Si tratta infatti di due differenti tagli per lo spazio di archiviazione dati, da 64GB e 128GB, entrambi affiancati da una RAM da 4GB. Non viene invece citata la presenza di eventuali slot per l’espansione tramite scheda di memoria esterna.

Nokia 5.4, caratteristiche del display e design

Altra piccola ma interessante informazione, in assenza di immagini maggiormente esplicative, è quella del design dello schermo. Il display dovrebbe infatti presentare un foro nella parte superiore per ospitare la fotocamera frontale. Per quanto riguarda il numero di lenti disponibili sul lato posteriore e sulle performance, bisognerà invece attendere ancora qualche tempo.

Ultima anticipazione è quella relativa ai colori disponibili, una caratteristica che di certo interessa chi non vuole rinunciare all’estetica. Secondo il report di Nokiapoweruser, lo smartphone Nokia 5.4 sarà disponibile in ben due differenti colorazioni, Blu e Viola, ma non manca la possibilità di vedere ulteriori nuances più tradizionali. Al momento, però, l’unica certezza è relativa alle due tonalità, entrambe disponibili sulla piattaforma di shopping Acquire e solo in viola su Aus Shop IT.