Nokia 5310, telefonino lowcost con batteria infinita

19 Marzo 2020 - Doveva essere uno dei protagonisti dell’evento organizzato da Nokia al Mobile World Congress 2020 di Barcellona, ma l’esplosione dell’epidemia Covis-19 in Cina e poi in tutto il Mondo ha obbligato gli organizzatori a cancellare l’evento. Stiamo parlando del Nokia 5310, il nuovo telefonino old style della famiglia Originals, la gamma di cellulari dell’azienda finlandese che riprende modelli storici e li adatta al XXI secolo.

Il nuovo Nokia 5310 ha le stesse forme del vecchio Nokia 5310 Xpress Music, un telefonino uscito nel 2007, poco prima dell’avvento degli smartphone che ha di fatto cancellato un’intera generazione di telefonini. La particolarità di quel modello erano i pulsanti sulla scocca per gestire la riproduzione musicale, il nuovo Nokia 5310 sostituisce i pulsanti con due altoparlanti frontali che permettono di ascoltare la propria musica preferita. E come tutti i telefonini old style di Nokia, anche il nuovo 5310 ha una batteria praticamente infinita, in grado di assicurare un’autonomia di oltre 30 giorni in standby. Ecco tutte le caratteristiche del Nokia 5310.

Nokia 5310 Originals, la scheda tecnica

Design classico caratterizzato da linee lisce e da due bande rosse presenti di fianco allo schermo. Si tratta dei due altoparlanti che sono la vera caratteristica unica del Nokia 5310, il nuovo telefonino della serie Originals dell’azienda finlandese. Si tratta di un cellulare dalle forme classiche, con uno schermo di 2,4 pollici e una tastiera fisica. A bordo un processore MediaTek con 8MB di RAM e 16MB di memoria interna, espandibile fino a 32GB con una memoria esterna.

Nella parte posteriore è presente una fotocamera VGA che permette di registrare video e scattare immagini di buona qualità. La batteria rimovibile è da 1200mAh e assicura un’autonomia fino a 30 giorni in standby.

A bordo non è presente il sistema operativo KaiOS come preannunciavano i rumor delle settimane precedenti, ma il sistema operativo Nokia Series 30+. Immancabili le classiche applicazioni di Nokia, tra cui la radio e il riproduttore musicale.

Prezzo e data di lancio Nokia 5310

Nokai 5310 è un telefonino lowcost: sarà disponibile da maggio nei colori White/Red e Black/Red al prezzo di 49 euro.