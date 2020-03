Nokia 5310 Xpress Music, il telefonino lowcost con Android e WhatsApp

Fonte foto: tenaa 1 di 6 Nokia 5310 Xpress Music torna in auge Nokia ha sempre mantenuto le promesse ed è pronta a stupire tutti gli appassionati di telefonini riportando in auge un telefonino che ha fatto la storia nella seconda metà dei primi anni 2000. Di quale stiamo parlando? Del Nokia 5310 Xpress Music versione 2.0. L'azienda finlandese, infatti, ha appena ottenuto dall'ente certificatore cinese il via libera per il lancio sul mercato del nuovo 5310 Xpress Music. D'altronde Juho Sarvikas, Chief Product Officer di HMD Global (l'azienda che ha rilanciato Nokia nel mondo della telefonia), aveva promesso il ritorno di un telefonino "storico" durante il Mobile World Congress 2020 (annullato a causa del Coronavirus). E il prescelto è proprio il Nokia 5310 Xpress Music, che integrerà WhatsApp e probabilmente anche una nuova versione del sistema operativo Android.

Fonte foto: Wachiwit / Shutterstock.com 2 di 6 Com’era il Nokia 5310 Xpress Music Per chi è troppo piccolo è necessario rinfrescare la memoria. Il Nokia 5310 Xpress Music è stato uno telefonini che hanno segnato il passaggio tra cellulare e smartphone. Si trattava di un telefonino con tastiera fisica ma che integrava alcune funzionalità "premium", come la possibilità di caricare la musica sulla memoria e ascoltarla quando si voleva. Il design era caratterizzato da alcune bande rosse o blu sullo schermo dove erano presenti i tasti per la riproduzione musicale.

Fonte foto: Amazon 3 di 6 Come sarà il Nokia 5310 Xpress Music Dalle immagini pubblicate sul sito di TENAA, l'ente certificatore cinese, si può intuire il design scelto da Nokia per il nuovo telefonino lowcost. Le linee del 5310 Xpress Music ricalcano alla perfezione quelle del modello lanciato nel lontano 2007: tastiera fisica, dimensioni compatte e due bande rosse di fianco allo schermo. Bande che molto probabilmente nascondono tasti touch per controllare la riproduzione musicale.

Fonte foto: TENAA 4 di 6 Caratteristiche Nokia 5310 Xpress Music 2020 Un cellulare old style con funzionalità moderne. Con queste parole si possono sintetizzare le caratteristiche del Nokia 5310 Xpress Music edizione 2020. A bordo ci dovrebbe essere un processore abbastanza economico supportato da 8MB di RAM e da 16MB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 32GB. Il display è da soli 2,4 pollici. In basso troviamo la tastiera fisica tipica dei "featured phone". Batteria da 1200mAh che dovrebbe garantire almeno una settimana di autonomia.

Fonte foto: Amazon 5 di 6 Le funzionalità uniche del Nokia 5310 Xpress Music Le particolarità del Nokia 5310 Xpress Music non finiscono qui. Il telefonino, infatti, avrà quasi certamente anche WhatsApp e le altre principali applicazioni social. Il merito è del sistema operativo presente a bordo. Nokia nell'ultimo periodo ha deciso di abbracciare KaiOS, un sistema operativo molto in voga e utilizzato soprattutto per i telefonini e gli smartphone lowcost. Lo store di KaiOS offre tutte le principali app Google (Assistente, Maps, Gmail), Facebook e appunto anche WhatsApp. Non è escluso che il Nokia 5310 edizione 2020 monti, invece, Android 10. Nei mesi passati, infatti, si è parlato della possibilità da parte dell'azienda finlandese di lanciare un telefonino con a bordo una versione personalizzata di Android 10. Sarà il Nokia 5310 Xpress Music? Staremo a vedere.