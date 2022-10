Nokia G11: con questo sconto è impossibile spendere di meno

La scelta di uno smartphone low cost in teoria dovrebbe essere molto facile: c’è tanta offerta, basta prendere quello che costa meno. Ma non è sempre l’opzione migliore, visto che così facendo si rischia di comprare un prodotto veramente scadente, di un brand non affidabile, che non garantisce la giusta assistenza e gli aggiornamenti software.

L’alternativa è scegliere un low cost di marca e aspettare che vada in offerta, per pagarlo ancora meno. Quell’offerta è arrivata: Nokia G11 è al momento in sconto su Amazon ad un prezzo veramente basso.

Nokia G11 – Processore Unisoc T606 – Versione 4/64 GB

Nokia G11: caratteristiche tecniche

Nokia G11 è uno smartphone low cost presentato sul mercato italiano lo scorso aprile. Ha una scheda tecnica di base, con un processore Unisoc T606 con modem solo 4G, abbinato a 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD, da 6,5 pollici e con una buona frequenza di aggiornamento: 90 Hz. Sul retro sono posti tre sensori fotografici, il principale da 13 MP e due sensori da 2 MP per profondità e macro. La fotocamera anteriore è da 8 MP. Un comparto fotografico essenziale, dunque, ma che consente di scattare buone foto e di girare video di qualità sufficiente nell’uso quotidiano.

C’è il jack da 3,5 mm, per collegare le cuffiette a filo, ed è una gran comodità che purtroppo sta sparendo. Uno dei punti di forza dello smartphone Nokia G11 è la batteria, con capacità di 5.050 mAh e ricarica da 18W. La grande batteria, abbinata al processore molto tranquillo in quanto a consumi, promette una autonomia elevatissima: fino a tre giorni con una sola ricarica.

Nokia G11: l’offerta Amazon

Lo smartphone Nokia G11 ha un ottimo prezzo di listino, costa infatti 169,99 euro. Il prezzo, però, è reso ancora più conveniente dall’offerta in corso su Amazon che porta il Nokia G11 a costare appena 144,90 euro (-15%, – 25,09 euro). E’ realmente difficile spendere meno per uno smartphone nuovo, oggi.

