Nokia G21, lo smartphone lowcost è in offerta e oggi costa pochissimo

Nokia è una delle aziende che ha scritto la storia della telefonia. Chi ha più di 30 anni, è cresciuto con i telefonini dell’azienda finlandese, e anche i più giovani sanno cosa è stato il Nokia 3310. Con l’avvento degli smartphone, Nokia ha sbagliato alcune scelte e per tornare in auge ha impiegato un po’ più di tempo. Ma da oramai un paio di anni è riuscita a ritagliarsi il suo spazio, anche grazie all’adozione del sistema operativo Android. In questo 2022, Nokia ha già lanciato alcuni dispositivi e uno dei più interessanti è il Nokia G21, il classico smartphone medio di gamma con un prezzo abbordabile. Prezzo che diventa ancora più interessante oggi grazie allo sconto del 20% disponibile su Amazon. Troviamo il Nokia G21 a un prezzo di 160,19€, e rispetto al prezzo di listino il risparmio è di circa 70€.

Lo smartphone lowcost di Nokia è il dispositivo ideale per tutti coloro che non vogliono spendere tanto per un nuovo smartphone, ma che allo stesso tempo ne vogliono uno affidabile. E il Nokia G21 non solo ha componenti di prima qualità, ma viene supportato per più di 2 anni con gli aggiornamenti software (è già pronto per Android 12) e ha una batteria che può durare fino a 3 giorni, grazie alle varie opzioni per il risparmio energetico. E per non farci mancare nulla, nella parte posteriore c’è anche una fotocamera da 50MP.

La scheda tecnica del Nokia G21

Tutto quello che si richiede a uno smartphone medio di gamma lowcost lo troviamo nel nuovo Nokia G21. A partire da uno schermo abbastanza grande (diagonale da 6,5") con refresh rate a 90Hz. La frequenza di aggiornamento più alta rispetto al normale permette al dispositivo di essere più fluido soprattutto quando si utilizzano le app social. Il processore è un octa-core ed è supportato da 4GB di RAM e da 128GB di memoria interna, sufficiente per installare tantissime applicazioni.

Per essere uno smartphone economico, il Nokia G21 ha anche un comparto fotografico molto interessante. Nella parte posteriore troviamo tre sensori: quello principale da 50MP, e poi una fotocamera macro e un sensore per la profondità. Sulla fotocamera principale troviamo anche l’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti.

Il vero punto di forza dello smartphone Nokia, però, riguarda la batteria da 5050mAh che garantisce un’autonomia fino a 3 giorni. Sono disponibili, infatti, delle opzioni per il risparmio energetico che permettono alla batteria di vivere più a lungo. Altra ottima notizia per gli utenti riguarda il lato software e della sicurezza. Il Nokia G21 verrà supportato per diversi anni, sia con le patch dedicate alla sicurezza, sia con le nuove versioni di Android. Cosa non scontata per uno smartphone lowcost.

Nokia G21 in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il Nokia G21, smartphone uscito sul mercato da poco più di un mese. Su Amazon il prezzo è di 160,19€, con uno sconto del 20%. Prendendo in considerazione il prezzo di listino di 229€, lo sconto sale al 30% e il risparmio è di circa 70€. Una cifra niente male per uno smartphone lowcost. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e beneficia della spedizione Prime.

Nokia G21