Nokia G60, con l'offerta Amazon il prezzo crolla e ora è un affare

Quale smartphone comprare, oggi, con meno di 300 euro? La scelta non è affatto facile, perché a quella cifra non si trova più molto di valido a causa dell’impennata dei prezzi degli ultimi mesi. I telefoni Android validi, di fascia media ma non troppo costosi, partono comunque mediamente da 350 euro e, a volte, anche da prezzi superiori.

Nokia G60, ad esempio, è un buon telefono, in grado di accompagnare l’utente tutti i giorni e di mettergli a disposizione la potenza che serve, una discreta fotocamera principale, una buona batteria. Un telefono che per molti andrà più che bene, ma che costa 350 euro di listino. Per fortuna, però, Nokia G60 in offerta su Amazon costa molto meno.

Nokia G60 – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 4/128 GB

Nokia G60: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Nokia G60 è il Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a 4G di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 1 TB con scheda microSD da acquistare separatamente.

Il display è di tipo LCD con risoluzione FHD+, misura 6,58 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ed è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5. Il comparto fotocamere ha tre sensori posteriori: il principale da 50 MP /f/1.8), l’ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2) e il macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera anteriore posta nel notch a V è da 8 MP (f/1.8).

Grazie al recente chip di Qualcomm il Nokia G60 è compatibile con le reti 5G, ha il Bluetooth 5.1 e il WiFi 6. Ha anche l’NFC, il jack da 3,5 mm per chi usa gli auricolari con filo. Buona la batteria, con una capacità di 4.500 mAh e una ricarica a 20W di potenza.

Nokia G60: l’offerta Amazon

Il Nokia G60 è un telefono con una scheda tecnica equilibrata, che sarà apprezzata da quanti cercano un telefono economico, ma con le caratteristiche fondamentali per l’uso di tutti i giorni. Non manca il 5G così come un processore super affidabile come il Qualcomm Snapdragon 695.

Il prezzo di listino del Nokia G60 è di 349,99 euro, non bassissimo ma nella media del mercato 2023 (purtroppo al rialzo, come sappiamo ormai bene). L’offerta Amazon in corso, però, rende il Nokia G60 molto interessante grazie allo sconto importante, che abbatte il prezzo a 249,90 euro (-29%,-100,99 euro). Da prendere al volo, finché dura l’offerta.

