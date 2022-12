Non ci resta che il crimine: la storia continua

Dopo la fortunata trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno, la storia continua con una nuova serie originale prodotta da Sky Studios e da Federica e Paola Lucisano per Italian International Film. Il titolo è Non ci resta che il crimine – 1970: composta da sei episodi, sarà il sequel dei film Non ci resta che il crimine, Ritorno al crimine e C’era una volta il crimine. Le riprese della serie sono in corso a Roma e si protrarranno fino a fine anno.

Ecco tutto quello che sappiamo su questo nuovo progetto.

Il cast: chi recita nella serie

La serie Non ci resta che il crimine – 1970 vede il ritorno degli storici protagonisti della trilogia cinematografica: Marco Giallini (già noto per Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud e Rocco Schiavone), Gian Marco Tognazzi (A Casa Tutti Bene, Poveri ma ricchi, Speravo de morì prima), Giampaolo Morelli (7 ore per farti innamorare, L’ispettore Coliandro, la saga Smetto quando voglio) e Massimiliano Bruno, che sarà ancora anche dietro la macchina da presa, questa volta affiancato da Alessio Maria Federici.

Nel cast ci sono anche diverse new entry, tra cui Maurizio Lastrico (già visto in Call My Agent – Italia, Io sono Mia e America Latina) nei panni di un ricco borghese dalle idee progressiste. La serie è scritta da Massimiliano Bruno, Andrea Bassi, Gianluca Bernardini e Herbert Simone Paragnani.

«Il successo di Non ci resta che il crimine è frutto di un’idea riuscitissima, che ha confermato il grande talento di Massimiliano Bruno e degli straordinari interpreti che hanno reso da subito iconici i loro personaggi», ha dichiarato Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e la Germania. «Siamo orgogliosi di annunciare oggi che questa storia continua, e lo fa con un nuovo progetto Sky Studios, che vede il ritorno di tutti i protagonisti dei film cui si aggiungono diversi interessanti innesti davanti e dietro la macchina da presa, nonché in sceneggiatura».

Non ci resta che il crimine, la serie

La sgangherata banda protagonista della storia è già stata, nei capitoli cinematografici, nella Roma degli anni ’80 e nell’Italia fascista degli anni ’40. È arrivato allora il momento dei vivaci anni ’70, fra gli ambienti della sinistra giovanile e quelli della destra eversiva del golpe Borghese.

Nella trama della serie Giuseppe, dopo aver scoperto di essere stato adottato, decide di cercare la sua vera madre e di ignorare così gli avvertimenti di Gianfranco, l’amico scienziato che aveva spiegato che cambiando il passato si cambia inevitabilmente anche il presente.

Giuseppe riesce a incontrare la madre, ma non solo: la salva da un attentato. Le conseguenze? L’Italia del presente diventa una dittatura fascista. Bisognerà allora tornare di nuovo indietro nel tempo per rimettere le cose a posto, a costo di infiltrarsi tra le maglie del Golpe Borghese.

Non ci resta che il crimine – 1970 in streaming

La serie Non ci resta che il crimine – 1970 sarà visibile prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L’uscita è prevista nel 2023.