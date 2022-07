Nothing Phone (1) arriva domani, ma Carl Pei gela tutti

Al debutto del primo smartphone della nuova azienda di Carl Pei (già fondatore di OnePlus) mancano poche ore, dato che la presentazione ufficiale del Nothing Phone (1) è prevista per domani, 12 luglio. E, sebbene molti dettagli riguardo al device siano già noti, Carl Pei ha gelato tutti con alcuni tweet, creando ancora più hype.

In uno scambio di battute su Twitter con il blogger @BenGeskin, Carl Pei si è rivelato un vero e proprio stratega del marketing. Sono bastate, infatti, due risposte al blogger per aumentare ancora di più l’hype intorno al suo atteso smartphone. Dopo aver twittato che, a suo parere, c’è "Troppo clamore per Phone (1)", riferendosi ovviamente al debuttante Nothing Phone (1), e ricevendo una risposta che avrebbe messo in difficoltà manager meno navigati, vale a dire se è "Preoccupato che le aspettative delle persone siano troppo alte", Pei si è svincolato rispondendo di "Non essere preoccupato, ma sorpreso". Nell’attesa di saggiare come sarà veramente il telefono della nuova azienda di Pei, ricordiamo che avrà un caratteristico retro trasparente, che rivestirà uno strato costituito da 400 componenti.

Nothing Phone (1): come sarà

Stando a quanto affermato dalla società, lo smartphone avrà in dotazione un sensore fotografico Sony IMX766 da 50 MP da 1/1.56", con apertura focale f/1.88 e doppia stabilizzazione (OIS e EIS, ottica ed elettronica). Il secondo obiettivo, sul quale non sono emerse particolari notizie, dovrebbe essere da 16 MP, forse un grandangolo con un campo visivo di 114°.

Il resto delle specifiche, comprende un display OLED da 6,55" FHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e supporto all’HDR10+ e un processore Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G con GPU Adreno 642L.

Sul pannello anteriore del Nothing Phone (1) sarà integrato il lettore delle impronte digitali, mentre la batteria da 4.500 mAh avrà a supporto una ricarica da 45 W. Il dispositivo arriverà con skin proprietaria Nothing OS basato su Android 12.

Nothing Phone (1): quanto costerà

Il primo smartphone dell’era Nothing di Carl Pei sarà un device di fascia media, sotto tutti i punti di vista. Anche sul fronte del prezzo, il Nothing Phone (1) si dovrebbe comportare da medio di gamma, con un prezzo che potrebbe partire, per la variante da 8/128 GB, da 370 euro (al cambio attuale).

Per la variante da 8/256 GB si dovrebbero invece toccare i 383 euro, mentre i 430 euro per quella con il taglio di memoria più corposo, vale a dire da 12/256 GB.