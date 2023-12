Fonte foto: Nothing

Nothing prepara un’ampliamento della sua gamma di smartphone. È ancora presto, però, per il lancio del Nothing Phone (3). Secondo un nuovo leak dell’insider Sanju Choudhary, infatti, l’azienda è al lavoro su un nuovo budget phone, chiamato Nothing Phone 2a e destinato a posizionarsi al di sotto del Phone (2) (in foto). Il progetto è stato confermato indirettamente anche da Nothing che, sul suo profilo X, ha anticipato l’arrivo di “qualcosa di nuovo” già per questa settimana. Al momento, le informazioni sullo smartphone sono ancora limitate.

Nothing Phone 2a: come sarà

Le informazioni sul nuovo Nothing Phone 2a sono ancora ridotte. Secondo i primi dettagli emersi in queste ore, il nuovo smartphone di Nothing avrà un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con un foro per la fotocamera anteriore, posizionato centralmente, nella parte alta del display.

Lo smartphone riprenderà il design di Nothing Phone (1) e Phone (2) per quanto riguarda la scocca posteriore, con gli oramai immancabili LED. Ci sarà anche una doppia fotocamera posteriore, con i due sensori allineati verticalmente, come già avviene con gli altri smartphone della gamma Nothing.

Per il momento, però, non ci sono informazioni più dettagliate in merito alle specifiche tecniche. Il SoC scelto per Nothing Phone 2a sarà, sicuramente, di fascia più bassa rispetto all’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 utilizzato dal Phone (2). Potrebbe esserci spazio per uno Snapdragon della serie 7 oppure per un chip MediaTek.

Tra le specifiche dovrebbero esserci almeno 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da circa 5.000 mAh. Per il momento, in ogni caso, siamo nel campo delle ipotesi. Nothing è riuscita a non far trapelare alcun dettaglio preciso in merito alla scheda tecnica del nuovo Nothing Phone 2a. La presentazione ufficiale chiarirà ogni dubbio.

Nothing Phone 2a: quando arriva e quanto costerà

Il nuovo Nothing Phone 2a potrebbe essere svelato già questa settimana e arrivare sul mercato entro la fine del 2023, almeno in alcuni mercati selezionati. La distribuzione globale del nuovo dispositivo potrebbe essere completata entro le prime settimane del prossimo anno, anche per quanto riguarda il mercato italiano.

Il prezzo del nuovo Nothing Phone 2a sarà inferiore, di molto, rispetto a Phone (2), attualmente disponibile con un prezzo di 679 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage (scontata di 100 euro sullo store ufficiale).

Il nuovo smartphone potrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo simile a quella di Phone (1) che potrebbe uscire definitivamente dal listino con il debutto del nuovo budget phone di Nothing. Di conseguenza, lo smartphone potrebbe costare intorno ai 300-400 euro per la sua variante base.