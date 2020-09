Uscite NOW TV e Sky ottobre 2020: ecco le novità

Ottobre è alle porte e le piattaforme di streaming stanno pubblicando in questi giorni i palinsesti in arrivo il mese prossimo. Tra queste c’è anche NOW TV, che negli ultimi mesi ha dimostrato di poter competere con altri servizi famosi, da Amazon Prime Video a Netflix.

NOW TV è il servizio di streaming di Sky e include anche tutti i titoli di Sky On Demand. Ogni mese la piattaforma offre nuovi film e serie tv di ogni genere e l’inizio di autunno 2020 non fa certo eccezione. Ormai il catalogo è così ampio che destreggiarsi tra contenuti originali, titoli cult e altre novità è davvero difficile. Nel mese di ottobre, per esempio, si potranno vedere davvero tanti film da Underwater a Terminator – Destino Oscuro, fino alla fiction con Paola Cortellesi intitolata Petra. Anche le serie tv in arrivo sono tante, tra queste spicca la decima stagione di The Walking Dead. Vediamo quindi l’elenco completo in arrivo.

Novità NOW TV: serie tv in arrivo a ottobre 2020

Come annunciato, uno dei principali titoli in arrivo su NOW TV è The Walking Dead 10. La serie tv era stata interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus, perciò manca attualmente il finale di stagione che arriverà sulla piattaforma il 5 ottobre 2020. L’anno prossimo potremo vedere la stagione 11, quella conclusiva.

Un altro contenuto attesissimo su NOW Tv e Sky On Demand è We are who we are, la serie tv italo-americana diretta da Luca Guadagnino. Si tratta di un teen drama incentrato su due giovani americani, Frasier e Caitlin, che vivono dentro la base militare statunitense di Chioggia. Qui conducono le loro vite tra feste, amori, amicizie e conflitti. La serie originale Sky e HBO arriverà in Italia il 9 ottobre 2020.

Passiamo ora ad un altro genere, il giallo di Agatha Christie: Un cavallo per la strega è la mini-serie ispirata all’omonimo libro della scrittrice. La storia è incentrata su un misterioso delitto che porta a The Pale Horse, una residenza che si dice sia abitata da streghe, ma che in realtà nasconde altri terribili segreti. Arriva su NOW TV e Sky ON Demand il 13 ottobre 2020.

Un altro titolo molto chiacchierato nelle ultime settimane, soprattutto a causa dell’attore protagonista Jude Law. Prodotto da Sky Studios, The Third Day arriva in streaming il 19 ottobre 2020. Il progetto racconta tre diverse storie, indipendenti tra loro: un uomo (Jude Law) e una donna (Naomi Harris) arrivano su una misteriosa isola e si interfacciano con la popolazione determinata a proteggere le proprie usanze e tradizioni a qualsiasi costo.

Tra le altre novità, consigliamo la prima stagione dell’horror Lovecraft Country in arrivo il 31 ottobre, e le due mini-serie The Good Lord Bird (dal 7 ottobre) e The Comey Rule (12 ottobre). Inoltre, dal 14 ottobre verrà pubblicato il quarto capitolo di Room 104, creata dai fratelli Jay e Mark Duplass nel 2017, che racconta le storie dei personaggi che si alternano all’interno della camera di un hotel.

Novità NOW TV: film in arrivo a ottobre 2020

E chi preferisce i lungometraggi alle serie a puntate? Anche in questo caso la piattaforma è pronta ad accontentare il pubblico con tanti film in arrivo ad ottobre. Si inizia il 2 ottobre con I Miserabili, diretto da Ladj Ly, che racconta un clima di sommosse e criminalità nei quartieri di Parigi e periferia.

Underwater sarà invece disponibile dal 6 ottobre. Nel cast troviamo tanti attori interessanti, tra cui Kristen Stewart e Vincent Cassel. Parla di un gruppo di scienziati che lavora all’interno di una stazione subacquea che viene devastata da uno tsunami.

Gli amanti dell’horror saranno accontentati il 9 ottobre con l’arrivo di Annabelle 3. Il film non sarà disponibile su NOW TV ma solo su Sky On Demand. Chi invece è alla ricerca di una pellicola da guardare proprio nella piattaforma di streaming, potrà rifarsi il 19 ottobre con un classico dell’azione: Terminator – Destino oscuro, con gli attori Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

La lista naturalmente è davvero lunga: i film in arrivo sono una ventina e adatti a ogni gusto. Per esempio, il 5 ottobre vedremo il quarto episodio di Petra – Morti di Carta, la fiction del momento diretta da Maria Sole Tognazzi e interpretata da Paola Cortellesi nei panni dell’ispettrice creata da Alicia Giménez-Bartlett. Questo incontro tra streaming e cinema ha già fatto innamorare una grande fetta di pubblico.

Non rimane che attendere ancora qualche giorno per vedere finalmente tutte le new entry di NOW TV.