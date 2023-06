Cosa possono fare i nuovi occhiali smart Nubia Neovision Glass

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I Nubia Neovision Glasses sono finalmente in vendita anche in Europa e, dopo la presentazione ufficiale avvenuta durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona, gli smart glasses di Nubia hanno fatto la loro comparsa sul sito ufficiale dell’azienda cinese.

Un prodotto con una scheda tecnica interessante anche se il prezzo di 549 euro non è proprio bassissimo, vista anche la dipendenza da altri device esterni, limite che invece non c’è, ad esempio, sui Meta Quest 3 che saranno disponibili a 499,99 dollari per la versione con 128 GB di archiviazione né sui ben più costosi Apple Vision Pro, che arriveranno sul mercato il prossimo anno a 3.499 dollari.

Nubia Neovision Glasses: il design

I nuovissimi Nubia Neovision Glasses hanno un peso estremamente ridotto di solo 79 grammi e hanno un design molto classico che richiama alla mente quello dei normali occhiali da sole. Le lenti sono intercambiabili e si attaccano magneticamente alla struttura.

Con i nuovi occhiali smart Nubia ha avuto anche un occhio di riguardo per il comfort dell’utente e il dispositivo può essere ampiamente personalizzato in base alle necessità delle singole persone che, ad esempio, possono intervenire sulle staffette per poggiare gli occhiali sul naso e regolarle secondo le loro esigenze. Le aste, invece, hanno un’imbottitura che promette una maggiore aderenza degli occhiali alle orecchie per evitare cadute accidentali. Oltretutto il materiale morbido con cui sono realizzate riduce anche eventuali fastidi dopo un utilizzo prolungato.

Le asticelle possono anche essere regolate manualmente per adattarsi completamente alla forma della testa e delle orecchie dell’utilizzatore. Infine la porta per collegare gli smart glasses ai dispositivi esterni, posizionata all’interno di una delle aste, è regolata in modo da non intralciare l’utilizzo del device.

Nubia Neovision Glasses: scheda tecnica

Il display dei Nubia Neovision Glasses è un micro OLED con risoluzione binoculare di 1.080p, con una densità di 3.500 ppi, campo visivo di 43 gradi e luminosità di picco di 1.800 nit. Lo schermo virtuale mostrato all’utente, invece, è scalabile fino a 120 pollici (virtuali, ovviamente).

Gli smart glasses hanno anche una modalità regolazione della miopia e possono, dunque, essere indossati anche da chi ha problemi di vista, senza utilizzare occhiali o lenti a contatto.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti omnidirezionali posizionati sulle aste degli occhiali e c’è anche la compatibilità con i formati Hi-Res, presente per la prima volta in assoluto su un dispositivo del genere.

Nubia Neovision Glasses sono dispositivi da utilizzare sia per l’intrattenimento che per la produttività ma, tuttavia, per funzionare vanno necessariamente collegati a un device esterno come uno smartphone, una console di nuova generazione, un PC o una smart TV, diventando di fatto uno schermo aggiuntivo per contenuti riprodotti altrove.

Nubia Neovision Glasses: prezzo e disponibilità

I Nubia Neovision Glasses sono già disponibili anche per il mercato italiano e possono essere acquistati sul sito ufficiale di ZTE (il brand “madre” di Nubia) al prezzo consigliato di 549 euro.