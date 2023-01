Nubia Red Magic 8 Pro: il gaming phone arriverà presto in Europa

Dopo il lancio in Cina avvenuto lo scorso 27 dicembre, lo smartphone che strizza l’occhio ai giocatori, il Nubia Red Magic 8 Pro, sta per sbarcare in Europa. La data di arrivo nel Vecchio Continente è fissata per giovedì 2 febbraio, ma già dal 28 gennaio lo si potrà acquistare in promozione. Si tratta di un telefono estremamente potente, come tutti quelli destinati ai videogiocatori, con un chip di ultima generazione e l’ormai iconica firma dei dispositivi del gruppo cinese ZTE: la fotocamera sotto lo schermo.

Nubia Red Magic 8 Pro: caratteristiche tecniche

Nubia Red Magic 8 Pro è l’ultimo gaming phone del produttore cinese e si basa sul potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui viene abbinato il chip proprietario Red Magic R2 pensato appositamente per dare una spinta ulteriore alle prestazioni nei giochi. A questi si aggiungono gli 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X. Sempre due i tagli dello spazio di archiviazione UFS 4.0: 128 o 256 GB.

A tenere a bada le temperature dei due processori e delle performanti memorie c’è un sofisticato sistema di raffreddamento con ventola, illuminata dagli immancabili LED colorati, e due prese d’aria (una per l’ingresso dell’aria fredda, una per l’uscita di quella calda). Per giocare al 100%, infine, ci sono due trigger fisici touch sulla scocca a bassissima latenza.

Il Nubia Red Magic 8 Pro offre un ampio display da 6,8 pollici di tipo OLED. Quest’ultimo è in grado di raggiungere la risoluzione di 2.480×1.116 pixel (Full HD+) e una luminosità massima di ben 1.300 nit. Il refresh rate, caratteristica molto importante per i gamer, è a 120 Hz che diventano 960 Hz per quanto riguarda il campionamento del tocco. Il display, inoltre, è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass.

Se il gaming è il suo principale utilizzo, Nubia per Red Magic 8 Pro non ha lesinato nell’offrire anche un comparto fotografico di buona fattura. Infatti troviamo un sensore principale Samsung Isocell GN5 da 50 MP della dimensione di 1/1.57 pollici con pixel da 1 micrometro. Non manca anche un sensore grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un macro da 2 MP (f/2.4). Per i selfie è disponibile una fotocamera anteriore da 16 MP sotto il display (quindi niente notch).

L’autonomia è garantita da una batteria da 6.000 mAh che si ricarica rapidamente a 65 Watt. Completa, come dovrebbe essere, la dotazione di connessioni cablate e wireless: WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e una porta USB-C 3.1. Lo smartphone è anche in grado di gestire due SIM 5G.

Il Nubia Red Magic 8 Pro esce dalla fabbrica con a bordo Android 13 su cui si basa l’interfaccia proprietaria Red Magic OS 6.

Nubia Red Magic 8 Pro:: prezzi e disponibilità

Due le versioni che saranno disponibili in Italia a partire dal 2 febbraio. La prima, con scocca di colore "Matte" avrà 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione per un prezzo di 649 euro. La seconda, in colorazione "Void", disporrà di 16 di RAM e 512 Gb di spazio di archiviazione. Il suo prezzo è fissato a 749 euro. Per entrambi i modelli il 28 gennaio Nubia prevede di iniziare i preordini abbinandogli delle promozioni al momento sconosciute.