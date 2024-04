Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il nuovo Nubia Flip sta arrivando: il pieghevole sarà disponibile in Europa dal prossimo 9 aprile, ecco prezzo e specifiche

Fonte foto: Nubia

A distanza di poco più di un mese dal debutto ufficiale, avvenuto in occasione del Mobile World Congress 2024 di fine febbraio, il nuovo Nubia Flip si prepara al debutto in Europa. La data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 9 di aprile. Il nuovo pieghevole con design “a conchiglia” di Nubia, brand della cinese ZTE alla ricerca di uno spazio sempre maggiore in Europa come dimostra il debutto del top di gamma Nubia Z60 Ultra, sarà protagonista di un evento di lancio ufficiale a cui seguirà l’avvio delle vendite.

Nubia Flip: caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche del nuovo Nubia Flip sono già state svelate in occasione della presentazione avvenuta al MWC 2024. Non ci saranno, quindi, sorprese. Lo smartphone ha il chip Snapdragon 7 Gen 1, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri.

Il chip in questione non è certo l’ultimo arrivato della gamma Qualcomm per la fascia media che, da poco, ha registrato il debutto dello Snapdragon 7 Gen 3 e dello Snapdragon 7+ Gen 3. Questa scelta di Nubia è legata alla necessità di contenere i costi, senza troppi compromessi sulla qualità costruttiva. Il SoC è affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage oppure da 8 GB di RAM e 256 GB di storage mentre la batteria è da 4.310 mAh, con ricarica rapida da 33 W.

A completare la scheda tecnica del dispositivo troviamo un display OLED pieghevole, da 6,9 pollici di diagonale, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sulla scocca esterna, invece, è presente un display OLED da 1,43 pollici, utile per consultare le notifiche quando lo smartphone è chiuso.

Come accade spesso con questo tipo di dispositivi, il sensore di impronte non è sotto al display ma posizionato lateralmente. Da notare anche una doppia fotocamera esterna, con sensore principale da 50 Megapixel, e una fotocamera interna da 16 Megapixel. Il pieghevole è dotato di una cerniera in lega d’acciaio ad alta resistenza.

Il prototipo dello smartphone mostrato al MWC aveva Android 13 ma è possibile la presenza di Android 14 al lancio.

Nubia Flip: prezzo e disponibilità

In occasione della presentazione avvenuta al MWC 2024, Nubia aveva fatto trapelare alcune informazioni sul prezzo di lancio del suo pieghevole, destinato alla fascia media, come chiarito anche dalle specifiche tecniche, e, quindi, pronto a debuttare sul mercato con un prezzo più accessibile rispetto a rivali come il Samsung Galaxy Z Flip 5.

Il nuovo smartphone di Nubia è atteso sul mercato con un prezzo di partenza di 599 euro che dovrebbe corrispondere alla versione “base” con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Potrebbero servire circa 100 euro in più per acquistare la versione del nuovo flip phone con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il listino sarà ufficializzato, in ogni caso, solo la prossima settimana.