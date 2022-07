Nubia Z40S Pro ufficiale: è un top di gamma economico

Nubia, brand del gruppo cinese ZTE, ha ufficializzato il suo nuovo top di gamma 2022 basato sul chip Snapdragon 8+ Gen 1: si chiama Nubia Z40S Pro e, rispetto al precedente Z40 Pro lanciato a febbraio, non si limita a cambiare chip.

Per molti versi, infatti, la versione "S" di questo smartphone è molto diversa dalla precedente e lo si vede già nel design: schermo piatto, invece che curvo, modulo fotografico posteriore orizzontale, invece che verticale, due opzioni di batteria e ricarica, al posto di una sola. Simile, e molto basso per essere un top di gamma, il prezzo di Nubia Z40S: si parte da circa 500 euro (in Cina). Tutto da capire, infine, se Nubia porterà mai in Italia questo telefono e, se lo farà, attraverso quali canali sarà possibile comprarlo.

Nubia Z40S Pro: caratteristiche tecniche

Il Nubia Z40S Pro ha tutte le caratteristiche tecniche tipiche di un top di gamma 2022, a partire dal chip: l’ormai arcinoto Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Impressionante, però, la possibilità di affiancare a questo chip fino a 18 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione (le altre opzioni sono 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 GB).

Lo schermo è da 6,67 pollici, piatto, AMOLED, con refresh a 144 Hz e risoluzione di 1.080×2.400 pixel. La luminosità tocca i 1.000 nit di picco.

Identiche a quelle di Nubia Z40 Pro, anche se posizionate in modo diverso, le fotocamere posteriori: principale con OIS da 64 MP, zoom periscopico da 5X con OIS, grandangolo da 50 MP. Uguale anche la frontale, da 16 MP.

Diversa, invece, la configurazione della batteria: a quella da 5.000 mAh e 80 watt di potenza di ricarica, infatti, se ne affianca una seconda da 4.600 mAh e ben 120 watt. La ricarica magnetica è da 15 watt.

Nubia Z40S Pro: quanto costa

Come detto, in Cina il Nubia Z40S avrà un prezzo molto vantaggioso. Ecco i costi, in base alle configurazioni di memoria e al cambio attuale dallo yuan all’euro:

Nubia Z40S Pro 8/128 GB: 490 euro

Nubia Z40S Pro 8/256 GB: 535 euro

Nubia Z40S Pro 12/256 GB: 575 euro

Nubia Z40S Pro 12/512 GB: 650 euro

Nubia Z40S Pro 12/256 GB (ricarica 120W): 620 euro

Nubia Z40S Pro 18 GB / 1 TB (ricarica 120W): 965 euro

Arriverà anche in Italia? Difficile: in Europa, infatti, sono presenti i brand ZTE e Red Magic ma quello Nubia è sostanzialmente assente da qualche anno.