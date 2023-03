Nuova gamma Redmi Note 12: i prezzi in Italia

Redmi Note 12 Series è ufficialmente disponibile in Italia con quattro diversi modelli: Redmi Note 12 4G e 5G e Redmi Note 12 Pro 5G e Pro+ 5G. Il sub-brand di Xiaomi ha registrato numeri interessanti nel nostro paese con smartphone dai prezzi relativamente bassi, anche se negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con i rincari del settore, dovendo rinunciare a qualcosa in materia di hardware pur di restare competitivo in termini economici.

La nuova serie Redmi 12 è l’erede diretta della fortunata famiglia Redmi Note 11, con cui condivide alcune specifiche. Le uniche incertezze al riguardo sembrano interessare paradossalmente i modelli inferiori che, nonostante caratteristiche tecniche non proprio all’avanguardia hanno ancora un costo non proprio così basso come si potrebbe pensare. Per fortuna, però, su Amazon già c’è un’offerta lancio che lima di qualche euro il listino.

Redmi Note 12: caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 12 ha un display da 6,67 pollici AMOLED, con risoluzione 2.400×1.080 pixel e refresh rate fino a 120Hz. Il processore è uno Snapdragon 685 con GPU Adreno 610. I tagli di memoria disponibili includono 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione oppure 4 GB di RAM e 128 GB di storage, sempre espandibile tramite microSD.

Il comparto fotocamere è composto da tre sensori con il principale da 50 MP, l’ultra-grandangolare da 8 MP e il macro da 2MP. La fotocamera frontale per selfie e videochiamate è da 13 MP. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 33 watt.

Per la connettività il dispositivo è ovviamente limitato alla rete 4G. Si aggiungono WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Galileo e Beidou.

Il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia MIUI 14.

Redmi Note 12 5G: caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 12 5G condivide con la versione 4G buona parte delle caratteristiche tecniche a partire dallo schermo, lo stesso AMOLED da 6,67 pollici identico in tutto e per tutto. Il processore, invece, in questo caso è un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 5G con GPU Adreno 619 a cui sono affiancati 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibili tramite microSD.

Il comparto fotografico è simile alla versione 4G e comprende tre sensori con il principale da 48 MP, l’ultra-grandangolare da 8 MP e il macro da 2MP. La selfiecamera è la stessa del precedente modello. La batteria, anche in questo caso, è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 33 watt.

Si aggiunge il supporto alla rete 5G alle stesse connessioni del precedente modello, quindi: WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Galileo e Beidou. Il sistema operativo è Android 12 con l’interfaccia MIUI 14.

Redmi Note 12 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il Redmi Note 12 Pro 5G, ha un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2.400×1.080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 1080 con GPU Mali-G68 affiancato da due tagli di memoria, uno da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e uno da 8/128 GB, in entrambi i casi con storage espandibile tramite microSD.

Redmi Note 12 Pro ha una tripla fotocamera con il sensore principale da 50 MP con OIS, uno ultra-grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. La selfiecamera è da 16MP.

La batteria è da 5.000 mAh con la ricarica a 67 watt. Il dispositivo è compatibile con le reti 5G, ha il WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou e QZSS. Il sistema operativo è Android 12 con l’ormai nota interfaccia di Xiaomi MIUI 14.

Redmi Note 12 Pro+ 5G: caratteristiche tecniche

Anche il Redmi Note 12 Pro+ 5G condivide con il Pro buona parte della dotazione hardware incluso il display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2.400×1.080 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Stesso discorso per il processore in dotazione, un MediaTek Dimensity 1080 con GPU Mali-G68 ma in questo caso viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD.

La differenza principale con il fratello minore sta nella fotocamera, con questo modello che ha un sensore principale da 200 MP con OIS. Gli altri due restano invariati con l’ultra-wide da 8 MP e quello macro da 2 MP. Stesso discorso per la selfiecamera da 16MP.

La batteria è da 5.000 mAh ma in questo caso con ricarica rapida a 120 watt con il caricatore in dotazione. Le opzioni di connettività del Redmi Note 12 Pro+ 5G rimangono le medesime del Pro, così come il sistema operativo e l’interfaccia MIUI 14.

Redmi Note 12 Series: quanto costano

Le differenti versioni di Redmi Note 12 sono già in vendita in Italia, a questi prezzi ufficiali:

Redmi Note 12 – 4/64 GB: 229,90 Euro

Redmi Note 12 – 4/128 GB: 279,90 Euro

Redmi Note 12 5G – 4/128 GB: 299,90 Euro

Redmi Note 12 Pro 5G – 6/128 GB: 399,90 Euro

Redmi Note 12 Pro 5G – 8/128 GB: 449,90 Euro

Redmi Note 12 Pro+ 5G – 8/256 GB: 499,90 Euro

Tutti i modelli sono anche disponibili su Amazon, con dei piccoli ma apprezzabili sconti lancio:

