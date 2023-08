Nuovi film comici da vedere su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Di solito non c’è molto di divertente nella fine dell’estate: le vacanze arrivano al termine e si ritorna a scuola, al lavoro o comunque alla solita routine, accompagnata dall’immancabile accorciarsi delle giornate e dal malinconico ingiallimento degli alberi. Per dare un tocco di brio a queste ultime settimane estive, allora, non c’è niente di meglio che un bel film comico. Su Prime Video ce ne sono diversi a disposizione, alcuni dei quali sono entrati a far parte del catalogo della piattaforma di streaming proprio negli ultimi giorni o lo faranno a breve.

Gli attassati

Il film comico Gli attassati è la vera novità da ridere di Prime Video e sarà disponibile dal 31 agosto in anteprima esclusiva. Diretto da Lorenzo Tiberia, il film è ambientato in una piccola cittadina del Sud Italia i cui abitanti, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. Si tratta in realtà di una tassazione illecita voluta dal sindaco, un uomo corrotto che punta in questo modo a riconquistare la poltrona di segretario del suo partito.

Toni, spiantato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani, sono due perfetti sconosciuti, uniti però dalla drammatica vicenda che si sta consumando in paese. I due decidono quindi di diventare complici e di intrufolarsi nella sede di Equitù per far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali, e con esse i loro debiti. Nel cast del film ci sono Matranga & Minafò, Maurizio Bologna, Alfonso Postiglione, Vittorio Ciorcalo e Franco Pinelli, con la partecipazione speciale di Gigio Morra.

Sono tornato

Uscito al cinema nel 2018 ma da agosto disponibile in streaming su Prime Video, nel film comico (ma con note amare) Sono tornato il protagonista è Benito Mussolini che ricompare a Roma 72 anni dopo la sua morte. L’ex Duce trova una nazione piena di problemi e si mette in testa di riconquistarla. Scambiato per un attore, si affianca a un giovane regista e inizia a viaggiare insieme a lui. La regia è di Luca Miniero, mentre la sceneggiatura è firmata da Nicola Guaglianone, Luca Miniero e David Wnendt. Nel cast ci sono Massimo Popolizio, Frank Matano e Stefania Rocca.

Il tuttofare

Anche questa commedia è uscita nel 2018 ed è da poco visibile su Prime Video. La trama racconta di un praticante in legge che sogna un contratto nel prestigioso studio di un principe del foro. Per poterlo ottenere, si presta a soddisfare qualunque richiesta, anche la più assurda… ovvero sposare l’amante argentina del capo per farle ottenere la cittadinanza. Regia e sceneggiature sono di Valerio Attanasio, mentre nel cast ci sono Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi ed Elena Sofia Ricci.

Sconnessi

Cosa succede quando i membri di una famiglia allargata si ritrovano isolati in uno chalet di montagna senza connessione a internet? È questo lo spunto di Sconnessi, film leggero e spensierato nel quale i protagonisti si trovano ad affrontare una (comica) difficoltà dietro l’altra senza il salvifico accesso alla rete. Diretto da Cristian Marazziti. Nel cast ci sono Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis e Carolina Crescentini.