Nuovo Google Maps per Android: cosa cambia

15 Febbraio 2020 - Quindici anni di onorata carriera. Google Maps spegne quindici candeline e per l’occasione dà una rinfrescata al design e aggiunge nuove funzionalità all’applicazione. In questi giorni è in fase di rilascio la nuova versione di Google Maps per Android con diverse novità: cosa cambia per gli utenti? Il primo cambiamento lo si nota subito: Google ha realizzato una nuova icona per l’applicazione, in linea con la nuova identità grafica dell’azienda.

Il resto delle novità lo si trova all’interno dell’applicazione. L’azienda di Mountain View ha lavorato sodo per migliorare quanto di buono già presente nell’applicazione. Ogni funzionalità è stata ottimizzata seguendo le migliaia di feedback ricevuti in questi anni dagli utenti. Dalla funzionalità “Esplora” fino a “Contributi” ogni singola scheda ha ricevuto delle migliorie con nuovi strumenti pensati appositamente per gli utenti. Google Maps, come altre decine di applicazioni uscite in questi anni, è cambiato profondamente dalle origini, andando a integrare nuovi servizi e funzionalità. Maps non è più semplicemente un navigatore satellitare, ma permette anche di scoprire luoghi da visitare, ristoranti, alberghi e tanti altri luoghi di interesse. Ecco tutte le novità del nuovo Google Maps per Android.

Come cambia Google Maps per Android

Tutte le funzionalità vengono toccate dal nuovo aggiornamento di Google Maps. Nella scheda “Esplora” i suggerimenti su cosa visitare sono più pertinenti ai propri gusti e alle proprie necessità. Inoltre, si potranno cercare immediatamente ristoranti, farmacie e hotel presenti nelle vicinanze utilizzando i tag presente in alto. Anche la scheda “Tragitto” riceve alcuni aggiornamenti: le indicazioni per la navigazione sono più precise e possono essere consultate con facilità.

Nella sezione “Contributi” c’è spazio per gli utenti che possono indicare errori e nuovi locali aperti in una determinata zona. All’interno di “Novità” si trovano informazioni dei quotidiani locali su eventi organizzati in una nuova zona e, per le attività chel o permettono, è possibile entrarci direttamente in contatto.

Piccole novità e miglioramenti che permettono a Google Maps per Android di rinnovarsi e diventare sempre più utile agli utenti.

Come ricevere l’aggiornamento di Google Maps

La nuova versione dell’app è in rilascio in questi giorni: per controllare se è disponibile sul proprio smartphone Android è necessario entrare nel Google Play Store, premere su “Le mie app e i miei giochi” e controllare se tra le applicazioni da aggiornare è presente anche Google Maps. In caso affermativo, basa premere su “Aggiorna” per ottenere la nuova versione dell’applicazione.