Obsbot annuncia una webcam 4K con un sensore eccezionale

Si chiama Obsbot Tiny 2, è l’evoluzione dell’attuale Obsbot Tiny 4K e, molto probabilmente, è la miglior webcam del 2023 grazie ad un ottimo sensore e ad una massiccia dose di intelligenza artificiale nel software di gestione. Appena presentata negli USA, la Obsbot Tiny 2 arriverà anche in Europa e sfiderà le varie Insta360 Link, Logitech Brio Stream, HP 950 4K Pro e tutti gli altri modelli 4K di fascia alta. Il prezzo, elevato, è in linea con quello dei concorrenti

Obsbot Tiny 2: caratteristiche tecniche

Obsbot Tiny 2 è una webcam con un sensore da 50 MP da 1/1,5 pollici, quindi molto più grande rispetto al sensore a bordo della precedente Obsbot Tiny 4K, da 1/2,8 pollici e ciò si traduce in una qualità dell’immagine superiore.

La messa a fuoco è automatica e fino a quattro volte più veloce rispetto alla Tiny 4K. Con questa webcam si possono girare video 4K (a 30fps) o 1080p (a 60fps) e, grazie alla velocità della connessione USB 3.0, la webcam può inviare i video senza compressione. Con un doppio ISO nativo è stata migliorata la qualità dell’immagine in caso di luce scarsa.

Anche il software è stato migliorato e oltre a segure i movimenti dell’utente, per mantenerlo sempre a fuoco, nel nuovo modello Obsot Tiny 2 è stato integrato lo zoom automatico, ciò significa che il soggetto della ripresa è sempre nell’inquadratura e ben visibile.

Non mancano i controlli vocali con cui a comando si possono disattivare il tracciamento e lo zoom, o passare da una modalità all’altra, così come sono disponibili anche i controlli gestuali. Tra le nuove modalità segnaliamo la possibilità di usare un’immagine fissa o un video quando la telecamera è messa a riposo.

Obsbot Tiny 2: disponibilità e prezzo

Obsbot Tiny 2 è disponibile sul sito ufficiale americano dell’azienda, in preordine a partire da domani 22 marzo, al prezzo di 329 dollari. Arriverà anche in Europa, a 309 euro, e sarà in vendita anche su Amazon come l’attuale Tiny 4K.