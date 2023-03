Galaxy Week e sconti folli: le migliori promo della settimana su Amazon

Nuova settimana e nuova tornata di offerte targate Amazon. E questa settimana si preannuncia essere molto interessante grazie alla nuova promo speciale Samsung. Sul sito di e-commerce, infatti, è partita la "Galaxy Week", un evento dedicato ai tantissimo prodotti smart targati Samsung: smartphone, smartwatch, tablet e anche smart TV. E tra i dispositivi in promo troviamo anche smartphone come il Galaxy S22 Ultra che resta ancora oggi uno dei migliori telefonini premium disponibili sul mercato. E grazie allo sconto che fa risparmiare 400€ sul prezzo di listino diventa un super affare (lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero). Ma le promo speciali non finiscono qui: troviamo cuffie di ottima qualità con uno sconto del 25%, elettrodomestici per casa a metà prezzo e anche un’ottima friggitrice ad aria al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le migliori offerte attive in questa settimana: alcune, vista la loro eccezionalità, potrebbero durare pochissimo tempo, quindi vi consigliamo di essere veloci. Tutte le promo le trovate nella lista presente qui in basso: basta cliccare sul link e verrete indirizzati direttamente alla pagina prodotto.

Le migliori offerte Amazon della settimana

Qui sopra trovate tutte le migliori offerte della settimana presenti su Amazon, mentre se volete conoscere qualche caratteristiche in più dei vari prodotti, basta continuare a leggere l’articolo: abbiamo realizzato una breve descrizione per ogni dispositivo.

Galaxy S22 Ultra

Per gli amanti degli smartphone ultra-top, il Galaxy S22 Ultra è quanto di meglio possa offrire il mercato. E oggi è disponibile anche con un super sconto che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. Risparmi 400€ e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. La versione in offerta è quella corazzata con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Lo smartphone ha un super display da 6,8", un processore ultra performante e un comparto fotografico con pochi eguali, con una fotocamera principale da 108MP. E c’è anche l’immancabile SPen che lo trasforma in un tablet con cui lavorare, creare contenuti o molto semplicemente gestire al meglio la propria agenda.

Galaxy S22

Stessa percentuale di sconto anche per il fratellino più piccolo, il Galaxy S22. Anche in questo caso abbiamo di fronte un vero smartphone top di gamma e anche a un anno dall’uscita resta un dispositivo super performante. Samsung lo ha dotato di uno schermo da 6,1" super fluido (sono pochi i telefonini con dimensioni ancora così compatte), processore 5G performante e un comparto fotografico molto interessante con sensore principale da 50MP e tecnologia Nightography per scatti super luminosi anche al buio. Grazie allo sconto del 26% si risparmiano più di 200€ e lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Galaxy S22

Galaxy M33

Non solo top di gamma. Nella Galaxy Week sono disponibili anche smartphone medio di gamma come l’ottimo Galaxy M33. Lo sconto è del 25% e si risparmiano quasi 100€ sul prezzo di listino. Ha tutte le caratteristiche per essere un ottimo medio di gamma: schermo di grandi dimensioni, quattro fotocamere posteriori e una batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

Galaxy M33

Galaxy Tab S8

Non solo smartphone. Anche tablet top di gamma. Oggi, infatti, troviamo in offerta il Galaxy Tab S8, il vero antagonista dei vari iPad lanciati in questi anni da Apple. Le prestazioni sono equiparabili a quelle di un PC e grazie a uno schermo da 11" lo si può utilizzare anche per lavorare mentre si è in viaggio. E poi troviamo l’inseparabile pennino con il quale poter disegnare, prendere appunti e scrivere anche delle e-mail. Con lo sconto di 200€ disponibile oggi su Amazon diventa un super affare. E lo puoi pagare a rate a tasso zero.

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite

Nella famiglia dei tablet con un rapporto qualità-prezzo eccezionale troviamo il Galaxy Tab S6 Lite. È il dispositivo ideale per tutti coloro che vogliono spendere il giusto e avere allo stesso tempo un dispositivo performante. Schermo da 10,4", batteria a lunghissima durata e anche 64GB di memoria interna espandibili che permettono di installare qualsiasi applicazioni e salvare tantissimi documenti. Grazie allo sconto del 34% risparmi 150€ e approfitti di un super prezzo.

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Watch5 Pro

Con il Galaxy Watch5 Pro Samsung entra in un nuovo settore, quello degli smartwatch super resistenti. Si tratta di un dispositivo pensato appositamente per chi ama fare sport avventurosi e tenere sotto controllo diversi parametri importanti. Integra anche un chip GPS che traccia perfettamente il percorso e con la funzione Route Workout puoi importare tracciati realizzati da professionisti. Il sensore BioActive monitora in tempo reale il tuo stato di salute e ti avvisa se qualcosa sta andando storto. Con lo sconto del 33% il prezzo scende al minimo storico e risparmi più di 150€.

Galaxy Watch5 Pro

Apple AirPods seconda generazione

In questa settimana non mancano dispositivi Apple in offerta. Tra le promo più interessanti ci sono le AirPods di seconda generazione, ottime cuffie top di gamma che assicurano un sound veramente unico. Sono tra i prodotti più venduti su Amazon e sono scontate del 25%. Compatibili con qualsiasi smartphone, sono comodi da indossare tutto il giorno e hanno una connessione rapida. L’autonomia con la custodia di ricarica supera le 24 ore.

Apple AirPods seconda generazione

Smart TV Samsung QLED QE50Q60

Uno smart TV da acquistare immediatamente. Non servono altre parole per descrivere il televisore intelligente Samsung QLED QE50Q60 da 50" che oggi troviamo con un super sconto del 47% e lo si paga praticamente la metà. Il risparmio sfiora i 500€ e si approfitta del minimo storico. Schermo con risoluzione 4K UHD, qualità delle immagini elevatissima e anche un ottimo sistema operativo che supporta praticamente qualsiasi tipo di applicazione. E sono integrati anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente.

Samsung QLED QE50Q60

Apple Mac mini

Basta poco per capire che un’offerta è valida e che non bisogna farsela scappare. Bisogna solo controllare la percentuale di sconto e il produttore. Per questo motivo quando si trova un dispositivo Apple con uno sconto del 41% che permette di risparmiare più di 500€ bisogna approfittarne subito. Su Amazon, infatti, è disponibile il Mac mini con 8GB di RAM e SSD da 512GB, il PC da lavoro ideale da avere a casa. Dimensioni minuscole e grande potenza di calcolo, esattamente quello che si richiede a un dispositivo di questo genere. Da acquistare subito.

Apple Mac Mini

Oral-B spazzolino elettrico iO6

Questa settimana su Amazon torna in offerta uno degli spazzolini più ricercati e desiderati. Stiamo parlando dell’Oral-B iO6, spazzolino elettrico molto avanzato e con tecnologia magnetica per una pulizia professionale e approfondita del cavo orale. Sul display interattivo vengono mostrate tutte le informazioni più importanti, mentre l’intelligenza artificiale ti fornisce il giusto supporto e ti guida per pulire al meglio i denti. Le modalità di spazzolamento sono cinque: Pulizia quotidiana, Denti sensibili, Protezione gengive, Pulizia profonda, Sbiancante. Oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 52% e lo si paga meno della metà.

Oral-B iO6

Ecovacs Deebot N8+

Super sconto del 37% per uno dei migliori robot aspirapolvere medio di gamma disponibili su Amazon. Stiamo parlando dell’Ecovacs Deebot N8+, robot 2 in1 che oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare il pavimento. Viene fornito anche con la stazione di svuotamento automatico: non dovrai ogni volta togliere lo sporco accumulato nell’apposito contenitore. Grazie ai sensori di ultima generazione mappa accuratamente l’abitazione e tramite l’app puoi impostare quali stanze pulire.

Ecovacs Deebot N8+

Rowenta Swift Power Cyclonic

Questa aspirapolvere con traino senza sacco e tecnologia ciclonica può diventare il vostro nuovo alleato contro lo sporco domestico. Grande potenza di aspirazione, è in offerta su Amazon con uno sconto del 51% e lo si paga meno di 100€. Design compatto, basso impatto acustico e filtri ad alta efficienza che catturano anche le microparticelle più dannose.

Rowenta Swift Power Cyclonic

Ariete Airy Fryer XXL

Almeno un paio di friggitrici ad aria sono in offerta ogni settimana su Amazon. E non potrebbe essere altrimenti: è l’elettrodomestico più richiesto e desiderato dagli italiani. Oggi parliamo della friggitrice Ariete Airy Fryer XXL che troviamo in offerta con uno sconto del 26% al prezzo più basso di sempre. Facile da utilizzare, ha le dimensioni perfette per cucinare cibo per 4-5 persone. Il tutto in modo sano e utilizzando molto meno olio.

Ariete Airy Fryer XXL

Electrolux Impastatrice Planetaria in Acciaio Inox

Se vi piace cucinare e mettere le mani in pasta, in casa non vi può mancare un’impastatrice planetaria. E oggi troviamo in offerta questo modello Electrolux con uno sconto del 42% che fa risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino. Motore da 1200W con 10 velocità e nella confezione sono presenti diversi accessori con i quali poter preparare tanti impasti differenti. Le dimensioni sono più che generose.

Electrolux Impastatrice Planetaria in Acciaio Inox