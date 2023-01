Prezzi crollati e sconti esagerati: le migliori offerte di Amazon della settimana

Uno dei segreti del successo di Amazon è l’ampia scelta di offerte che troviamo ogni settimana su migliaia di prodotti delle categorie più disparate. Promo che il sito di e-commerce aggiorna continuamente, settimana dopo settimana e molto spesso anche durante il giorno con le varie offerte lampo. Molto spesso trovare la migliore offerta per il dispositivo di cui abbiamo bisogno è molto complicato, per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere in questo articolo le promo più interessanti della settimana.

Troverete le migliori offerte su tutti i dispositivi inerenti il mondo della tecnologia, a partire dagli smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici per la casa (che come sappiamo molto bene oramai sono diventati super tecnologici). Si va dall’ottima promo disponibile sul OnePlus 9 Pro che fa risparmiare 400€ sul prezzo di listino, fino ad arrivare alla lavatrice LG scontata di ben 700€. E per molti di questi prodotti c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi le migliori promo di questa settimana disponibili su Amazon. Non vi resta che cliccare sui link qui in basso e scoprire il prezzo e lo sconto di ogni prodotto, continuate invece a leggere per scoprire le caratteristiche di ognuno.

Smartphone, smartwatch, smart TV e accessori

Smart home ed elettrodomestici

Nella selezione abbiamo seguito regole precisi: sconti elevati, prezzi al minimo storico e soprattutto dispositivi con qualità riconosciute da tutti. Ci siamo concentrati su diverse categorie merceologiche in modo da soddisfare tutte le vostre richieste.

Su Telegram abbiamo anche aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Amazon: le migliori offerte dal 23 al 30 gennaio

Come capire se uno tra i dispositivi in offerta fa al caso proprio? Molto semplice, basta leggere la breve descrizione che abbiamo dedicato a ogni prodotto. Per ogni prodotto trovate una breve descrizione con le caratteristiche principali. Leggete con attenzione e cliccate sul banner!

OnePlus 9 Pro

Smartphone premium che troviamo con uno sconto eccezionale. Schermo molto grande con refresh rate elevatissimo. Processore ultra-prestazionale e comparto fotografico realizzato con la collaborazione del colosso svedese Hasselblad. Nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 48MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo da 8MP e un sensore monocromo. La batteria si ricarica in poco più di mezzora.

OnePlus 9 Pro – verde

Xiaomi F2

Smart TV da 43" realizzato da Xiaomi con la collaborazione di Amazon. A bordo troviamo il sistema operativo Fire OS7, lo stesso presente sulle Fire TV Stick. Supporta tutte le più importanti piattaforme di video streaming e integra l’assistente vocale Alexa con il quale poter controllare i dispositivi della smart home. Ha uno schermo con risoluzione 4K UHD. Compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione.

Xiaomi F2

Amazfit GTR 3 PRO

Uno smartwatch Pro per tutti gli amanti dell’attività fisica e che vogliono tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Integra oltre 150 modalità sportive, è impermeabile fino a 50 metri e utilizza i principali sistemi di navigazione. Monitora costantemente il tuo stato di salute, compresa la frequenza cardiaca. La batteria ha una durata fino a 12 giorni.

Amazfit GTR 3 Pro

Cuffie Bluetooth 5.3

Cuffie Bluetooth con un super sconto e che costano veramente poco. Assicurano una buona qualità dell’audio, sono impermeabili (le puoi utilizzare anche mentre ti alleni) e sono compatibili con qualsiasi smartphone. Acquisto top.

Cuffie Bluetooth 5.3

Imou 4MP

Ottima telecamera di sicurezza Wi-Fi per l’esterno facile da montare e da configurare. Puoi controllare da remoto cosa sta accadendo intorno alla tua abitazione e in caso di movimenti sospetti si viene avvertiti immediatamente tramite una notifica sullo smartphone. Copertura visiva a 360 gradi, impermeabile all’acqua e alla polvere, presente anche un faretto con sirena integrata. Audio bidirezionale.

Imou 4MP

TicWatch Pro 3

Smartwatch più unico che raro che presenta un doppio display che permette alla batteria di durare diverse settimane. Algoritmi avanzati per monitorare costantemente il proprio stato di salute e le attività fisiche. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS con tutte le app della suite di Google.

TicWatch Pro 3

Oppo Enco Buds2

Ottima offerta a metà prezzo per queste cuffie Oppo Enco Buds2 con cancellazione del rumore, tecnologia sempre più richiesta dagli utenti. Audio binaurale, suono molto nitido ed è presente anche la gaming mode per gli amanti dei videogame.

Oppo Enco Buds2

Philips Airfryer XL Essential

Una friggitrice ad aria completa sotto tutti i punti di vista: tecnologia all’avanguardia che permette di cucinare tantissimi cibi differenti in pochissimi minuti e utilizzando pochissimo olio. Si riesce a cucinare in modo più sano con il 90% in meno di grassi.

Philips Airfryer XL Essential

iRobot Combo

Questo aspirapolvere robot è un dispositivo 2 in 1 che oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento grazie al serbatoio d’acqua presente all’interno. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone ed è in grado di imparare dalle tue abitudini e ti suggerisce i programmi di pulizia in base alle necessità.

iRobot Combo

LG Lavatrice 12KG

L’intelligenza artificiale rileva il peso, identifica la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, diminuendo il consumo di energia e di acqua. Grazie al programma Allergy Care elimina fino al 99,9% di acari. Carico massimo 12Kg.

Lavatrice LG 12Kg

Kenwood robot da cucina

Robot da cucina super tecnologico con funzione cottura e bilancia integrata ultra-precisa fino a 6Kg. Massima versatilità con 6 programmi di cottura preimpostati e una temperatura che va da 30 a 180 gradi. Capacità della ciotola 4,5L che permette di preparare 6-8 porzioni alla volta. Sono inclusi nella confezione anche diversi accessori.

Kenwood Robot da cucina

Samsung asciugatrice con AI Control

Asciugatrice con tecnologia Optimal Dry che utilizza 3 sensori che monitorano l’umidità e regolano il tempo di asciugatura per avere sempre il massimo. Previene la formazione di pieghe e rende i capi più morbidi dopo il lavaggio. Previene anche la formazione dei batteri. Capacità massima 9Kg.

Samsung asciugatrice

Electrolux aspirapolvere senza sacco

L’aspirapolvere Electrolux utilizza l’innovativa tecnologia ciclonica che facilita le operazioni di pulizia e di svuotamento. Design compatto con ruote grandi che permettono di trasportare facilmente l’aspirapolvere di stanza in stanza. Il filtraggio avviene in 6 fasi e cattura il 99,99% delle micropolveri più grandi di 1 micrometro. Nella confezione sono presenti anche diversi accessori.

Electrolux

Kenwood Mixer a immersione

Se siete amanti della cucina non può mancare tra i vostri elettrodomestici questo mixer a immersione Kenowood con motore potente da 800W. Può essere utilizzato per più scopi e grazie all’impugnatura ergonomica rende ancora più facile la preparazione di ricette complicate. Nella confezione sono presenti anche diversi accessori.

Kenwood Mixer